Akor Adams y Ejuke se quedan sin opciones de Mundial con la eliminación de Nigeria

Los futbolistas del Sevilla marcaron en la tanda de penaltis ganada finalmente por la RD Congo

Gudelj participa en el tramo final del triunfo de Serbia ante Letonia (2-1)

Encuentro entre Nigeria y la RD Congo disputado este domingo
Encuentro entre Nigeria y la RD Congo disputado este domingo efe
Juan Arbide

La selección de Nigeria se ha quedado sin opciones de estar en el Mundial 2026. Este domingo ha perdido ante la República Democrática del Congo en la tanda de penaltis que ha decidido el pase al Torneo de repesca de la ... FIFA, que se jugará en México el próximo mes de marzo.

