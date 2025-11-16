Akor Adams y Ejuke se quedan sin opciones de Mundial con la eliminación de Nigeria

La selección de Nigeria se ha quedado sin opciones de estar en el Mundial 2026. Este domingo ha perdido ante la República Democrática del Congo en la tanda de penaltis que ha decidido el pase al Torneo de repesca de la ... FIFA, que se jugará en México el próximo mes de marzo.

Los 120 minutos terminaron con el resultado de 1-1 y el triunfo fue finalmente para la RD Congo en la tanda de penaltis. Los futbolistas del Sevilla FC Akor Adams y Ejuke, ambos suplentes de inicio y que tuvieron su oportunidad en el segundo tiempo, transformaron sus respectivos lanzamientos desde los once metros en la tanda decisiva.

Akor Adams se convirtió en el primer cambio de Nigeria cuando sustituyó a Victor Osimhen para el comienzo del segundo tiempo. Poco después llegó la oportunidad de participar para Ejuke, elegido para sustituir a Ademola Lookman en el minuto 57.

Nigeria se adelantó pronto en el marcador ya que cuando apenas se habían jugado tres minutos llegó el gol de Frank Onyeka. Al poco de superarse la media hora de encuentro empató la RD Congo por mediación de Meschack Elia y ya no hubo variación en el marcador de ahí hasta el final de los 90 minutos. Tampoco marcó ninguno de los equipos en la prórroga y el ganador se decidió en la tanda de penaltis.