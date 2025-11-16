Suscríbete a
Gudelj participa en el tramo final del triunfo de Serbia ante Letonia (2-1)

El centrocampista del Sevilla fue suplente y jugó los últimos minutos del encuentro

Partido entre las selecciones e Serbia y Letonia disputado este domingo
Juan Arbide

La selección de Serbia, ya sin opciones de estar en el próximo Mundial 2026, ha derrotado este domingo a Letonia por 2-1 en partido correspondiente a la fase de clasificación para el torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México ... y Canadá.

