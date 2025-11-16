Gudelj participa en el tramo final del triunfo de Serbia ante Letonia (2-1)

La selección de Serbia, ya sin opciones de estar en el próximo Mundial 2026, ha derrotado este domingo a Letonia por 2-1 en partido correspondiente a la fase de clasificación para el torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México ... y Canadá.
El centrocampista del Sevilla FC Gudelj, suplente de inicio, tuvo su oportunidad en el minuto 85 cuando sustituyó a Marko Grujic. A los 12 minutos llegó el primer gol del partido marcado por Vladislavs Gutkovskis. No se movió más el marcador hasta el tiempo de descanso y al poco de comenzar el segundo tiempo llegó el empate de Serbia al marcar Aleksandar Katai. Ya a la hora de partido, Aleksandar Stankovic estableció el 2-1 en el marcador para Serbia.
En el primero de los partidos de esta convocatoria de noviembre, disputado el jueves y que terminó triunfo de Inglaterra ante Serbia por 2-0, Gudelj fue titular y estuvo en el césped hasta el minuto 70 cuando fue sustituido por Lazar Samardzic.
Una vez finalizado el calendario de encuentros se espera el regreso a Nervión de Gudelj para incorporarse al equipo entrenado por Matías Almeyda. La vuelta del Sevilla a la competición está prevista para el lunes 24 de noviembre con el partido a domicilio ante el Espanyol.
