Agotadas en pocas horas todas las entradas para los sevillistas para la visita al Extremadura en la Copa

El club de Nervión las había puesto a disposición de sus aficionados este mismo lunes. El Francisco de la Hera de Almendralejo recibirá a los de Almeyda bajo un ambiente de gala

La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo
Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo SFC

F. M.

No había dudas y en un abrir y cerrar de ojos ha volado el papel disponible. El estadio Francisco de la Hera de Almendralejo presentará un ambientazo el próximo 4 de diciembre en el encuentro de la Copa del Rey que llevará al Sevilla FC ... a medirse al CD Extremadura. Todo un acontecimiento en la localidad extremeña, a la que se desplazarán, además, miles de sevillistas.

