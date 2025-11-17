Agotadas en pocas horas todas las entradas para los sevillistas para la visita al Extremadura en la Copa

No había dudas y en un abrir y cerrar de ojos ha volado el papel disponible. El estadio Francisco de la Hera de Almendralejo presentará un ambientazo el próximo 4 de diciembre en el encuentro de la Copa del Rey que llevará al Sevilla FC ... a medirse al CD Extremadura. Todo un acontecimiento en la localidad extremeña, a la que se desplazarán, además, miles de sevillistas.

El club de Nervión ha comunicado que su afición ha tardado sólo unas horas en agotar todas las entradas que el Sevilla FC había puesto a su disposición en el portal de abonados. El CD Extremadura reservó todo un fondo para el sevillismo, sabedor de la cercanía del desplazamiento y de los sevillistas que habitan en lugares próximos de Extremadura.

Las 3.500 entradas, reservadas para socios del Sevilla FC, fueron puestas a la venta antes del mediodía de este lunes. No queda ni una. El conjunto de Matías Almeyda visitará al cuadro azulgrana, equipo de la Segunda Federación, el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas, en partido que será ofrecido por Movistar Plus.

El choque se disputará cuatro días después del Sevilla - Betis de la jornada 14 de LaLiga y justo tres días antes de la visita liguera a Mestalla de la jornada 15 contra el Valencia.