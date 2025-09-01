Oficial: El Sevilla FC firma a Alexis Sánchez por una temporada

En un último día de mercado complemente frenético en clave sevillista, el club ha anunciado uno de los refuerzos cerrados de cara a esa temporada que ya se ha iniciado. El Sevilla FC contará este año en sus filas con el veterano atacante chileno Alexis Sánchez, quien llega a Nervión después de desvincularse de Udinese y firma por una temporada.

El internacional por Chile cumplirá antes de final de año los 37, por lo que se trata de un hombre con una larga experiencia. Una incorporación parecida a la de César Azpilicueta, pero para la zona de ataque. Matías Almeyda fue consultado por esta posibilidad y le dio el visto bueno, pensando que Alexis puede tener minutos de calidad en este Sevilla.

Antonio Cordón ha juntado a un buen número de futbolistas de un perfil parecido, al ser de poca talla, móviles y adaptables a diferentes posiciones del ataque. Como delanteros referencia deja a Akor Adams e Isaac, aunque también Alexis puede jugar en esa demarcación de hombre más adelantado cuando sea necesario. El Sevilla va cerrando un mercado intento en el último día.