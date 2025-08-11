Sevilla FC: Besiktas y Samsunspor, interesados en Iheanacho

El delantero nigeriano del Sevilla Kelechi Iheanacho y el defensa sueco del Celta de Vigo Carl Starfelt

El mercado de fichajes de verano sigue su curso y el Sevilla FC, al fin, parece tener movimiento. A las posibles ventas de Juanlu y Badé se les suma la deseada y probable marcha de Kelechi Iheanacho. El delantero nigeriano, aunque ha disfrutado de minutos esta pretemporada, es uno de los hombres destinados a salir más pronto que tarde del club sevillista.

Ya durante el pasado mes de enero se marchó cedido al Middlesbrough, donde no destacó en ningún partido. En verano regresó a Sevilla y, desde entonces, la dirección deportiva está más que abierta a buscarle una salida. El internacional nigeriano aún tiene cierto mercado, sobre todo, fuera de Europa.

Si la semana pasada trascendió la predilección de Pumas por Iheanacho, este lunes las portadas de los medios turcos señalan que el delantero se encuentra en la agenda del Besiktas y el Samsunspor. El Sevilla FC estaría abierto a un traspaso del delantero, que llegó el pasado verano como agente libre y tiene contrato hasta 2027.

Pumas sigue en la puja

El interés desde Turquía le ofrece competencia al Pumas mexicano, el cual necesita incorporar a un delantero centro. No obstante, ahora mismo los mexicanos no cuentan con una plaza extracomunitaria libre. Piero Quispe o José Luis Caicedo son los señalados para salir del club y hacerle un hueco a Iheanacho. La idea del Pumas es la de presentar una oferta que ronde los 2-3 millones de euros por el sevillista.

El delantero se encuentra sin inscribir en LaLiga. De hecho, sólo Juanlu ha sido inscrito como nuevo miembro del primer equipo, puesto que es un requisito imprescindible para poder venderlo al Nápoles.