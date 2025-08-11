El Leverkusen mueve ficha por Badé y daría fuerza al Sevilla por Juanlu

En la partida de póquer entre el Sevilla FC y el Nápoles con Juanlu como protagonista se une ahora el Bayer Leverkusen y su interés en Loïc Badé. Dos posibles ventas con las que se contaba en Nervión y que abren ... un nuevo escenario que vive horas calientes. Una hoja de ruta marcada por el director de fútbol, Antonio Cordón, que pretende que el desenlace se aproxime a lo que marca la calculadora sevillista, de ahí que esté tensando la cuerda en esas negociaciones abiertas por sus futbolistas.

Al ultimátum del Nápoles por Juanlu le siguió como respuesta la convocatoria del canterano para el último amistoso en Toulouse, en el que incluso partió como titular en el carril diestro. Un nuevo mensaje de fuerza del Sevilla, que quiere que el equipo napolitano eleve su última oferta para acercarse a esos 20 millones de euros que sí ofertan desde la Premier. Aunque las partes se dieron una tregua con el fin de semana, se espera que desde este lunes pueda haber novedades, ya que la competición comienza en siete días y esa negociación por Juanlu se inició en junio.

Con el futbolista a la espera de que los clubes retomen las conversaciones, un nuevo actor se ha sumado al escenario. El Bayer Leverkusen ha vuelto a mostrar interés en Badé, como ya realizase a comienzos del verano. La respuesta del Sevilla ha sido la misma que entonces, con una tasación del defensa francés en 35 millones de euros. El hecho de que el Bournemouth estuviera dispuesto a poner más de 30 kilos encima de la mesa –aunque a Badé no le gusta ese destino– es el factor que lleva al Sevilla a exigir más del equipo teutón, que en su primer acercamiento no quería superar los 20 millones de parte fija. Eso sí, la posibilidad de un traspaso de Badé, que sí vería con agrado ese destino, está sobre la mesa, lo que ayudaría al Sevilla a desbloquear sus problemas con las inscripciones sin depender del traspaso de Juanlu, que hasta ahora era la única opción real en el mercado.

La calma con la que se viene actuando en Nervión, pese a que las dificultades económicas son conocidas por todos en el mundo del fútbol, pasa por manejar bien las cartas que tiene en esa partida del mercado. «No vamos a malvender», fue la frase repetida por el director de fútbol, que afronta una semana clave con esos dos frentes abiertos y la posibilidad de sumar alguno más como el de Isaac Romero, que cuenta con ese interés del Zenit, entre otros equipos, que se espera pueda cristalizar en una oferta para su contratación.

Llegada de Vlachodimos

El capítulo de salidas no es el único que ocupa a Antonio Cordón. Tras dejar ultimada el pasado viernes la incorporación de Odisseas Vlachodimos, el meta tiene previsto llegar este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar ese contrato que lo vinculará por una temporada. Cedido desde el Newscastle, que pagó más de 20 millones de euros hace un año, el portero internacional con Grecia quiere competir con Nyland y buscar esos minutos que se le han negado en la Premier.

Será la tercera incorporación del Sevilla, tras las de Alfon y Suazo, y abrirá también la puerta de salida a Álvaro Fernández, que no entra en los planes de la entidad. Con la oferta del Deportivo sobre la mesa, el portero aguarda los movimientos del Sevilla para poder cambiar de destino. Movimientos que animarán la semana en Nervión cuando sólo falta una semana para que comience el campeonato liguero.