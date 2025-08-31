Adrià Pedrosa se marcha cedido al Elche. El lateral izquierdo del Sevilla FC sabe que no tiene hueco en el equipo de Matías Almeyda y no ha puesto impedimento para cambiar de aires. De esta forma, Antonio Cordón ha estado negociando la salida de Pedrosa a lo largo del verano, siendo el Elche el equipo más interesado en hacerse con sus servicios.

De esta forma, el club ilicitano ha aceptado compartir la ficha del catalán con el Sevilla, el cual ha incluido una opción de compra de unos dos millones de euros vinculada a ciertos objetivos. Con la inscripción de Gabriel Suazo, Pedrosa era consciente de que había perdido la titularidad que disfrutó la pasada campaña.

Y es que el catalán tuvo una alta carga de encuentros, incluso jugó lesionado ante las carencias del equipo en su puesto. La salida de Valentín Barco en enero lo dejó como único lateral zurdo del cuadro hispalense. No obstante, García Pimienta tenía que tirar de Kike Salas para ocupar su puesto cuando el catalán no estaba disponible.

Una situación que ha variado mucho este curso. Almeyda prefiere ubicar a José Ángel Carmona a la izquierda en lugar de alinear al defensa catalán. Así ha sido en las primeras dos jornadas en las que Suazo no ha estado inscrito. De esta forma, Pedrosa ha recogido el guante y buscará más minutos bajo las órdenes de Eder Sarabia que, por cierto, será el siguiente rival del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán tras el parón liguero.

Además, Pedrosa coincidirá en Elche con Rafa Mir, también cedido esta temporada en el conjunto ilicitano. El murciano es el máximo goleador del equipo con dos goles en tres partidos.