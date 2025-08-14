Januzaj y su representante se reúnen con Antonio Cordón para hablar de su futuro

Insistió Antonio Cordón en indicar, durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la presentación de Odysseas Vlachodimos como nuevo portero del Sevilla FC, que las poco más de dos semanas de mercado de fichajes de verano de la temporada 25-26, que finalizará el próximo 1 de septiembre, serán frenéticas. Tiene mucho por hacer el director de fútbol del club nervionense, tanto en materia de salidas como en la que corresponde a fichajes para dotar de mayor empaque y calidad al plantel que dirige Matías Almeyda.

Una de las salidas que deberían producirse de aquí al final del mercado es la de Adnan Januzaj. El futbolista belga regresó de su última cesión de la pasada temporada 24-25 en Las Palmas y desde el primer momento fue descartado para el curso 25-26 tanto por el club como por el entrenador, que no le ha dado apenas minutos en los seis encuentros de pretemporada que el Sevilla ha disputado en las semanas previas al inicio oficial del nuevo campeonato. Es por eso que Antonio Cordón debe solucionar una de las papeletas que tiene en el Sevilla.

Tanto Zona Mixta como El Chiringuito han cazado a Januzaj y a su agente, que casualmente comparte con Juanlu (o la misma agencia de representación), saliendo en la tarde-noche de este jueves de las instalaciones de la ciudad deportiva Cisneros Palacios, lugar en el que se han reunido con Cordón para tratar el presente y futuro más próximo del futbolista belga.

A Januzaj le queda tan sólo un año de contrato con el Sevilla, ya que su vinculación con el conjunto de Nervión expira al término de la presente campaña 25-26, es decir hasta el 30 de junio de 2026, así que o rescinde o encuentra un club que le pueda pagar el alto salario que tiene, 3 millones de euros limpios, que hasta hace no mucho tiempo no parecía muy dispuesto a perdonar.