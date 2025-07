Januzaj, la prueba de fuego para Cordón que no superó Orta

Cordón tiene un buen nudo en la planificación con los descartes. El club necesita espacio salarial de manera urgente, pero la realidad es que se ha visto enfilando la última semana de julio con Jordán y Nianzou en situación de bloqueo por sus respectivas lesiones, con un Rafa Mir cuyo mercado es más que restringido debido a su problema personal y, de nuevo, calcando el escenario de hace un año y medio, ante frustrados intentos por encontrar una salida para Adnan Januzaj que satisfaga al jugador.

La carga salarial de todos ellos maniata el plan del director de fútbol y compromete seriamente las inscripciones de cara al comienzo de la liga. Los esfuerzos del club se centran en intentar solucionar primero el caso del extremo belga, al que, a diferencia de los otros tres, sólo le queda un año de contrato. Su vinculación expira en 2026. Aterrizó en el conjunto hispalense en el verano de 2022 y, desde entonces, tan solo ha disputado 17 partidos oficiales con la elástica sevillista con bajísimas prestaciones.

Januzaj encadenó cesiones al Trabzonspor turco y a la UD Las Palmas, destinos en los que tampoco estuvo a la altura de las expectativas. A un año de finalizar su vinculación con los nervionenses, está más en la rampa de salida que nunca. Es uno de los descartes cantados de Cordón y Almeyda, pero su salida es compleja.

Según Canal Sur Radio, Januzaj le comunicó al club que no está dispuesto a perdonar su elevada ficha de 2,8 millones de euros limpios por la temporada que le resta. El contrato le corresponde y en estos momentos no hay 'rebaja' que valga. La posición del futbolista supone un hándicap tanto a la hora de pactar una posible rescisión como en el supuesto de buscar un tercer club que asuma sus elevados emolumentos.

A ello no ayuda el rendimiento ofrecido por el futbolista en las últimas campañas. El caso Januzaj, a sus 30 años de edad, promete ser todo un reto para Antonio Cordón, inmerso en buscar una solución productiva para la entidad que también obtenga el plácet del jugador. Hasta el momento, se ha topado con la misma negativa que el belga le dio en el mercado de enero de 2024 a su antecesor Víctor Orta.

El agrio cruce de declaraciones con Víctor Orta

Nadie olvida en el Sánchez-Pizjuán el intercambio público de declaraciones que protagonizaron entonces el anterior director deportivo y Adnan Januzaj. Orta llegó a decir que «hablo a diario con el representante de Januzaj. Hemos recibido seis ofertas de clubes de Escocia, Turquía y Francia. Aceptamos dos de esas ofertas, pero el jugador no estuvo dispuesto a irse. Le expliqué personalmente que para el club era bueno que se fuera, pero el jugador no está dispuesto a irse. Para él, no es un problema no tener minutos y se acoge a que tiene contrato en vigor«, espetó Orta.

Aquella intervención ante la prensa provocó la airada respuesta por parte del jugador: «Víctor Orta me señala y acusa con una serie de comentarios absolutamente fuera de lugar. En ningún momento me he negado a salir del Sevilla FC, una circunstancia en la que ha afectado más su trabajo y proceder, sin opciones reales que satisficieran a todas las partes. Sí hubo algunas ofertas, pero las descarté porque no consideré que fueran los destinos adecuados por diversas razones. Durante todos estos años, y en distintos equipos, he demostrado mi capacidad, además de un respeto profundo por cada club. Que Víctor Orta cargue contra mí me parece inapropiado y tremendamente doloroso. Quiero demostrar que puedo revertir la situación esta temporada«, replicó Januzaj en sus redes sociales.