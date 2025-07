Isaac quiere triunfar en el Sevilla: no se plantea salir

Por el momento son dos los futbolistas que se han incorporado a la plantilla del Sevilla durante el mercado de fichajes veraniego. Alfon y Gabriel Suazo se han sumado al equipo que, de cara a la temporada 25-26, dirigirá Matías Almeyda ... . Los dos jugadores llegaron en calidad de agentes libres tras haber acabado sus contratos con el Celta y el Toulouse respectivamente. Con Antonio Cordón ahora al frente de la dirección deportiva sevillista, el club está centrado, y forzado, a llevar a cabo una estrategia low cost en el mercado en lo que respecta a la incorporación de nuevos futbolistas e igualmente decidida a la hora de dejar salir a futbolistas a través de los cuales pueda generar plusvalías que alivien las maltrechas arcas de la sociedad.

La mayor fuente de plusvalías posible reside en la cantera. Los futbolistas formados en los escalafones inferiores del club generan beneficios más puros al club debido a que el club no pagó por sus fichajes en su día o, si lo hizo, supuso una pequeña inversión. Ante la necesidad que tiene el Sevilla de hacer caja con la venta de futbolistas, y teniendo a Loïc Badé o Dodi Lukebakio como los grandes señalados a marcharse y dejar en el club un buen puñado de millones, también se pone en el escaparate a canteranos que, por su nivel actual y la proyección que les otorga la juventud además de por las mencionadas posibles plusvalías, son vistos como interesantes fuentes de ingresos. En este sentido, a la dilatada negociación entre el Sevilla y el Nápoles por Juanlu, hay que añadir a Isaac Romero, un futbolista que podría cambiar de aires.

Reformulación de la delantera

Antonio Cordón y Matías Almeyda llevan semanas trabajando de manera conjunta para poner en común cómo debe estar compuesta la plantilla para afrontar la temporada, y ambas partes han coincidido en que el club tiene un amplio margen de mejora en la delantera. Dodi Lukebakio fue la pasada campaña el principal referente goleador del equipo jugando como extremo e Isaac Romero no se consolidó como el anotador que apuntaba a ser tras su irrupción en el primer equipo en los primeros meses de 2024. Tampoco tuvo el lebrijano apenas competencia con Kelechi Iheanacho y Akor Adams. El primero no cumplió con las expectativas, y el segundo apenas pudo participar tras su llegada por las dos lesiones que sufrió. Así, ninguno de los tres tiene su puesto asegurado en la plantilla del próximo curso siendo visto Isaac como la principal opción para rascar un buen pellizco en el mercado y dándole el beneficio de la duda a un Akor Adams que apenas acumula poco más de dos horas de juego como sevillista. A ellos hay que añadir a Rafa Mir, que vuelve tras su cesión en el Valencia y que tiene pocas opciones de continuar en el club cuando se cierre el mercado.

De este modo, en la reforma que Cordón pretende acometer en la delantera sevillista durante el mercado de fichajes, Isaac Romero podría ser uno de los futbolistas que hicieran las maletas. Su nombre ya ha sido puesto en las últimas horas en la lista de posibles fichajes del Ipswich Town y el Sheffield United. Los clubes ingleses suelen realizar grandes inversiones durante el verano, incluso si se trata como en este caso de equipos de la segunda categoría, y el Sevilla está en disposición de escuchar ofertas por cualquiera de sus futbolistas dada su delicada situación económica. No es, sin embargo, la intención de Isaac la de salir ahora del Sevilla. El futbolista asegura no saber nada sobre el interés de los dos clubes mencionados en su fichaje y sigue concentrado en intentar convencer a Almeyda de que es la mejor opción para la punta del ataque en el esquema que plantea. Quiere triunfar como sevillista. No se le ha discutido en ningún momento a Isaac su predisposición y hambre competitiva, pero lo cierto es que no ha acabado convirtiéndose en el goleador que tanto él como el club buscaban. Tanto es así que acabó la pasada temporada viéndose superado en las alineaciones por García Pascual.

El cóctel de circunstancias expuesto hace que el club vea con buenos ojos dejarlo salir ahora a sus 25 años y tras 48 partidos con el primer equipo en los que ha anotado once goles. Antonio Cordón sigue trabajando para generar hueco numérico y económico en el equipo y, consciente de que la delantera es una de las áreas del terreno de juego a retocar, ve en la posible salida de Isaac una opción interesante de cerrar una plusvalía y, a la vez dejar una vacante para incorporar a un goleador siguiendo su plan.

Por el momento, el futbolista trabaja en poder recuperarse de la lesión que padece. El pasado martes el club informó de que el futbolista sufre un esguince leve en el en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y se espera que ya durante la próxima semana pueda retomar el trabajo grupal a las órdenes de Almeyda con la firme intención de hacer lo que esté en su mano por ganarse el favor del argentino.