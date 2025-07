La espera tensa por Juanlu y la presión del Nápoles

Juanlu apunta a ser una de las grandes ventas que el Sevilla debe cerrar durante este verano. José María Del Nido Carrasco empleó antes del primer entrenamiento de la pretemporada el término «reconstrucción» para definir cuál es el objetivo que ... persigue el club esta temporada. Para poder volver, poco a poco, a generar un equipo exitoso, la entidad debe sanear sus cuentas resultando de vital importancia para ello conseguir generar ingresos que, en gran parte, procederán de la venta de futbolistas. Por su nivel futbolístico y proyección, Juanlu es uno de los principales valores de la actual plantilla del Sevilla, y el Nápoles está fuertemente interesado en firmarlo, aunque el cuadro nervionense, pese a su delicadísima situación financiera, no quiere dejar salir a cualquier precio al canterano.

Una vez que concluyó la temporada para el Sevilla y que Juanlu fue convocado por Santi Denia para disputar la Eurocopa sub 21, el Nápoles ya hizo sus primeros intentos para poder contratar al futbolista. Tal es el interés que el equipo azzurro tiene en el futbolista del Sevilla que Giovanni Manna, director deportivo de los italianos, se dejó ver en el Ramón Sánchez-Pizjuán poco después de que Antonio Cordón tomara posesión de su nuevo cargo.

El Sevilla ha tratado de mantener una posición firme durante las conversaciones con el Nápoles. No quieren dejar salir al futbolista por menos de 20 millones de euros. No obstante, en el conjunto italiano entienden que las cuentas del club nervionense no colocan a Del Nido Carrasco y Cordón en disposición de presionar, y confían en poder sacar al futbolista de Nervión por una cantidad menor. Se apoyan también en el Nápoles en la predisposición de Juanlu de salir para jugar en el campeón de la Serie A italiana y consideran que todos los condicionantes puestos sobre la mesa pueden desembocar más pronto que tarde en que la operación se cierre.

Jugando con el reloj y con las cuentas

Durante las últimas semanas, el Nápoles ha ido trazando su hoja de ruta en el mercado dejando que el tiempo pase y priorizando otras operaciones. El equipo partenopeo está cerca de cerrar los fichajes de Noa Lang y de Dan Ndoye y, una vez que ambas incorporaciones ya estén totalmente acordadas, se pondrá manos a la obra nuevamente con las negociaciones por Juanlu. De hecho, ya se espera que esta semana se produzcan nuevos acercamientos en los que el Nápoles seguirá peleando por conseguir el fichaje por menos de los 20 'kilos' que inicialmente solicitaba el Sevilla. Entienden que, tras las negativas anteriores de los nervionenses, pronto podrían empezar a rebajar sus pretensiones incluyéndose quizás en el acuerdo porcentajes sobre una futura venta además de otro tipo de variables que puedan maquillar la cantidad fija del traspaso con posibles beneficios futuros para la entidad.

La partida entre el Nápoles y el Sevilla está siendo larga. El equipo italiano ha ido subiendo su oferta por Juanlu progresivamente mientras veía cómo la entidad blanquirroja rechazaba continuamente cada propuesta. Fuentes de la negociación señalan a ABC de Sevilla que han sido tres por el momento las ofertas que el Nápoles ha puesto sobre la mesa de la dirección deportiva sevillista. La última, de quince millones de euros fijos y uno adicional en variables. Ante las continuadas negativas sevillistas, el Nápoles ha activado la búsqueda de alternativas para este puesto. Quizás con la intención de mostrarle al Sevilla que puede dejar escapar una oportunidad para vender a Juanlu, aunque puede que en el club nervionense entiendan que hay o habrá más opciones de colocarlo en el mercado. Durante su presentación, Antonio Cordón aseguró que «no vamos a malvender» a la vez que aseguró que no había recibido ninguna indicación acerca de la conveniencia de vender antes del 30 de junio, algo que finalmente no ha sucedido.

En el tira y afloja se siguen manteniendo el Nápoles y el Sevilla con optimismo por parte de los italianos y seriedad en el bando nervionense. La semana apunta a ser movida en este aspecto ya que, como se mencionaba anteriormente, el Nápoles promete volver a ponerse manos a la obra quien sabe si con su último intento.

Si firmara por el campeón de la Serie A italiana, lo haría en un principio para ser el recambio de Giovanni Di Lorenzo, capitán del equipo. El futbolista del Sevilla por proyección y nivel es visto como un interesante sustituto a medio plazo del internacional absoluto con Italia, pero en un principio no partiría como titular en los planes de Antonio Conte, entrenador del Nápoles.

El equipo del sur de Italia jugará la Champions la próxima temporada y tiene una plantilla repleta de futbolistas de nivel a la que ha sumado recientemente al belga Kevin De Bruyne. Con la intención de querer sumar más calidad al equipo, el cuadro azzurro tendrá que dejar salir a algunos de sus futbolistas, ya que todos no caben. En esas, el Sevilla había mostrado interés en el centrocampista Jens Cajuste, que la pasada temporada estuvo como cedido en el Ipswich Town de la Premier League. Finalmente el centrocampista sueco parece encaminado a firmar por el Besiktas turco. También figura en la plantilla del Nápoles el delantero Gio Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid y un habitual en varios de los últimos mercados en la lista de posibles fichajes sevillistas. El Pisa, equipo en el que también jugó su padre, parece mejor colocado para firmarlo. La posición de mediocentro y la de delantero son dos de las demarcaciones que Antonio Cordón debe remodelar en un mercado en el que quiere «darle una pintura nueva» al equipo.