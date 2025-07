Antonio Cordón: «Al Sevilla hay que cambiarlo de mentalidad, de hábitos y darle una pintura nueva»

Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, se dirigió este domingo a los futbolistas del club que iniciaron la pretemporada a las órdenes de Almeyda. El extremeño mostró su alegría e ilusión por pertenecer al conjunto nervionense y pidió trabajo a los jugadores.

«Estoy muy contento de estar aquí, de estar en la familia», comenzaba diciendo Cordón en un vídeo difundido por el propio club. «Creo que es un reto muy bonito el que todos juntos vamos a tener durante todos estos años. Hoy comienza este reto. El presidente cuando llama tiene que cambiar. El club hay que cambiarlo de mentalidad, de hábitos y darle una pintura nueva. Esto es el Sevilla y nada más», señaló también.

Antonio Cordón llegó al Sevilla a principios del mes de julio para sustituir en el cargo a Víctor Orta. Durante su presentación oficial ante los medios señaló que el Sevilla es ahora «un elefante arrodillado sobre dos de sus patas» y que trabajará para que «coja impulso y se sostenga sobre sus cuatro fuertes patas». Además, el que fuera director deportivo del Real Betis, el Villarreal, el Mónaco o el Olympiacos entre otros clubes, defendió a José María Del Nido Carrasco asegurando que «no he visto nunca a un presidente que trabaje más que él», por lo que aseguró sentirse «sorprendido».

Antonio Cordón tiene la difícil tarea de mejorar la plantilla a la vez que intentará continuar reduciendo el coste de la misma ante la delicadísima situación financiera por la que pasa la entidad. Con el mercado de fichajes veraniego ya arrancado, al club ha llegado Alfon (ya cerrado con Orta) y han dejado de pertenecer a la plantilla Suso, Saúl y Sambi Lokonga además del canterano García Pascual.

Las palabras de Almeyda

Además de Cordón y Del Nido Carrasco, Matías Almeyda también tuvo palabras para sus jugadores: «Decirle al presidente y a Antonio (Cordón) que por esta posiibilidad venimos trabajando de hace catorce años, y para nosotros es un lindo reto, pero creemos en los retos en equipo y es fundamental que estemos todos juntos con honestidad, sinceridad y con ganas. Hoy para mí arranca un sueño. Fui futbolista y los futbolistas vivimos de sueños. Nací futbolista y voy a morir futbolista. De ser exfutbolista me convertí en entrenador. Todo lo que sienten ustedes lo sentí y lo sigo sintiendo. Elegí esto porque me gusta ganar y no entiendo una manera de ganar que no sea todos juntos. En el fútbol nadie gana con las palabras sino con los hechos. Hay que trabajar»

