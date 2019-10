Marc Márquez Un piloto del que aprender y disfrutar

Marc es un reflejo para mí. Un piloto con el que comparto muchos valores, y aunque sea más joven, del que se puede aprender mucho. Es muy competitivo, con mucha gana y siempre con muchas ganas. El octavo título se lo merece como nadie porque su temporada ha sido, si no la mejor, de las mejores y más completas sin duda.

Ha sido siempre muy competitivo y superior en muchos momentos. En una categoría tan apretada como MotoGP, marcar las diferencias y poder estar ahí siempre delante es muy complicado, pues están los mejores pilotos del mundo, todos con muchísimo talento. Es lo que ha conseguido Marc este curso. Y es el reflejo de su trabajo, de su carácter y su actitud del día a día: querer hacerlo bien siempre.Ha disfrutado de un año diferente. Se ha concentrado mucho en cada carrera, en conseguir los mejores resultados que podía, que no en todos lo ha tenido tan fácil como aparentaba. Y cada domingo le ha costado porque si no era un rival, era otro, y eso ha hecho que cada carrera tuviera su interés y su tensión. Es muy joven y tiene muchos retos por delante y para nada se aburrirá. No te aburres de ganar.

Es una leyenda en activo. Tiene 26 años y ha conseguido grandes cosas que se valorarán quizá más tarde cuando no haya más. Es un piloto muy legre y agresivo, le gusta hacer disfrutar a la gente. Intenta siempre darlo todo para ganar la carrera aun sabiendo que con otros resultados también le dejarían en buena posición. Ojalá hubiera más pilotos como Marc porque hacen las carreras más divertidas para los aficionados.

Cada año es una aventura porque todas las marcas pueden dar un paso adelante. Si lo hace Honda, Marc aún irá más lejos. También veremos qué ocurre con Viñales o Quartararo, porque son jóvenes, talentosos y pueden apretar. Pero Marc sabe que tiene una línea de trabajo que le funciona y que debe continuar.

Una filosofía de la que se puede aprender mucho. De su capacidad para ser profesional y de darlo todo cada día, en cada entrenamiento, en cada carrera. De esos pilotos que sabes que si no consiguen el título se ha dejado todo para conseguirlo. Sabe preparar y estudiar muy bien cada circuito y demuestra que evoluciona cada año.

Y, sobre todo, de su mentalidad por disfrutar cada momento. Al fin y al cabo, estamos cumpliendo nuestro sueño, el de ser pilotos, y debemos disfrutarlo mientras dure, pues solo hay una vida. Igual que hay que disfrutar de él. Puede ser que me alcance en número de títulos. Aunque yo tengo dos por año. Si alguien puede conseguirlo, es él. No es ninguna exageración que pueda retirarse con el mayor número de títulos de MotoGP.

*Toni Bou es veintiséis veces campeon del mundo de trial