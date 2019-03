Moto GP Petrucci «se olvida» de Lorenzo como candidato al título El piloto italiano sustituye al español en Ducati, y a juzgar por sus palabras, parece que no ha olvidado los anteriores piques con él

Apenas unos días antes de que dé comienzo la temporada de Moto GP, el italiano Danilo Petrucci, nuevo piloto de Ducati, ha condedido una entrevista para la web 'Motorsport.com'. En ella ha hablado de lo que se viene sobre el asfalto y ha confiado en sus opciones de hacerse con el título: «He estado cerca de la cabeza en todos los test. Tal vez no siempre fui el primero, pero lo he sido dos veces en diez días. Este era mi objetivo y tuve que trabajar en varias cosas tanto dentro como fuera de la pista. Andrea me ha ayudado mucho y ahora es el momento de empezar a pensar en las carreras».

Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención en las palabras de Petrucci es cuando le han preguntado sobre los candidatos al título: «Viñales y Rins son muy rápidos. Luego está Marquez y Rossi, pero espero que la sorpresa para todos sea Danilo». La omisión de Jorge Lorenzo, al que sustituye este año en el equipo, parece que no ha sido casualidad, toda vez que ambos pilotos han protagonizado algunos piques en el pasado.