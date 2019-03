GP Qatar Rechazan el recurso contra unas piezas de la Ducati Cuatro equipos reclamaron por unos alerones para refrigerar el neumático, pero Dirección de Carrera confirma la victoria de Dovizioso

Después de la victoria por 23 milésimas de Andrea Dovizioso sobre Marc Márquez, las celebraciones en Ducati se han paralizado por una reclamación que han interpuesto cuatro equipos contra unas piezas de la moto de los italianos que sirven para refrigerar el neumático. Sin embargo, y después de reunirse con miembros de diferentes equipos, Dirección de Carrera ha rechazado la propuesta y el italiano suma los 25 puntos del Gran Premio de Qatar.

Suzuki, Aprilia, Honda y KTM reclamaron que Ducati ha usado durante toda la pretemporada y el fin de semana unas piezas en la quilla de la moto que favorece la refrigeración de los neumáticos. A la pregunta que se les lanzó a los dos protagonistas del día, Marc Márquez comentó que no quería ganar en los despachos algo que había perdido en el asfalto: «Hoy ha habido un piloto en pista que me ha ganado». Dovizioso solo respondió que no sabía nada de eso.