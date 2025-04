Sigue en directo la jornada del miércoles en los Juegos Olímpicos

Ha perdido Niko Shera, por 'Ippon', pero el judoca español irá a la repesca que empieza a las 10. Peleará por la medalla de bronce.

Gran actuación de Nuria Villarrubla en su primer descenso en el centro de piraguismo de Kasai, metiéndose entre las diez primeras clasificadas de la primera manga.

La arquera madrileña Inés de Velasco cae eliminada ante la estadounidense Casey Kaufhold en un duelo muy igualado hasta los dos últimos sets.

Muy malas noticias para Paula Badosa, que se ve obligada a retirarse por lesión tras acabar el primer set contra la checa Vondrousova. La española tampoco participará en el dobles mixto con Carreño.

Lo de Annemiek Van Vleuten con los Juegos Olímpicos era para creer en brujas. Gran dominadora del ciclismo, campeona mundial, europea y un palmarés que abarca desde el Giro de Italia hasta el Tour de Flandes, no daba con la forma de brillar también en el evento olímpico. Hasta hoy. [Lee AQUÍ la crónica]

Vuelve a la pista el equipos estadounidense masculino de baloncesto después de su derrota en la jornada inicial ante Francia. Los americanos deben demostrar ante Irán que son el gran favorito para hacerse con el oro en este deporte.

Pablo Carreño ya está en cuartos de final del torneo olímpico de tenis. En una mañana tokiota de calor insoportable, con el sol cayendo a plano sobre la pista dos, el tenista asturiano resolvió en dos sets (7-6, 6-3) un partido difícil contra el rocoso alemán Dominik Koepfer , número 59 del mundo. [ Sigue ]

En un disputado combate, el judoka español Niko Sherazadishvili , ha conseguido imponerse por ippon en los últimos instantes al sueco Nyman. El bicampeón mundial se mete así en los cuartos de final del torneo de Judo.

España gana con sufrimiento a Nueva Zelanda (2-1) y logra su primera victoria, vital, en el torneo olímpico.

Así fue la clasificación de Virginia Díaz y Aina Cid para la final de la categoría de Dos sin timonel femenina, a través de los ojos de Aser Falagán.

La balear Mavi García termina en el puesto 23 la contrarreloj de los Juegos Olímpicos. La ciclista española firmó un tiempo de 34:39.96, a 4:26 de la ganadora Annemiek van Vleuten, de los Países Bajos.

Ya está a punto de comenzar el duelo de cuartos de final del torneo de tenis femenino entre Paula Badosa y la checa Marketa Vondrousova , y puedes seguirlo AQUÍ en directo.

Al igual que Aina Cid y Virgina Díaz en categoría femenina, el Dos sin timonel masculino, con Jaime Canalejo y Javier García se mete en la lucha por las medallas.

Lee ya la crónica de Igor Barcia, enviado especial a Tokio , desde el Centro Acuático de la localidad nipona.

Aina Cid y Virgina Díaz acaban en tercera posición en las semifinales de Dos sin timonel y se clasifican para la lucha por las medallas. Acaban justo por detrás de Nueva Zelanda y Rusia. La final se disputa mañana jueves.

Malas noticias para María Bernabéu , que ha perdido en la primera ronda por 'waza-ari' contra la rusa Taimazova.

Comienza ya el partido entre Nueva Zelanda y España , donde las 'Red Sticks' necesitan ganar para mantenerse con vida en el torneo olímpico.

Manel Balastegui y Caetano Horta no han conseguido meterse en la final de la categoría doble scull ligero. La pareja española acabó en quinta posición en su semifinal, clasificándose únicamente las tres primeras embarcaciones. Participarán en la final B en busca de un diploma olímpico.

Gran debut para el judoka español Niko Sherazadishvili , que logra la victoria en el punto de oro contra Hantulga. En unos minutos le tocará el turno a María Bernabéu . De pasar de ronda habrá que estar muy pendientes de ellos a partir de las 10.00, hora española. Y si siguen avanzando, las finales están programadas a partir de las 11.39.

Buen papel de los tiradores españoles Fátima Gálvez y Alberto Fernández en sus primeras series. Bastante acertados con los platos ambos: 22 de 25 acertó ella, y 23 de 25 él.

Krystof Milak firma un récord olímpico en los 200m mariposa

Oro para la australiana Titmus en la final de 200 m libres, que va a ser una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos en la piscina.

En acción, Fátima Galvez , en la primera jornada en el foso femenino. La deportista cordobesa de 33 años afronta su tercera participación olímpica, con una quinta plaza en Londres 2012 y una cuarta en Río 2016.

Veremos cómo se da la jornada tokiota después del día tan movido que se vivió ayer en Japón, con la eliminación de Naomi Osaka o la sorprendente retirada de la mediática gimnasta estadounidense Simone Biles .

Si con los deportistas patrios no le resulta suficiente, puede consultar AQUÍ el calendario completo de la jornada del miércoles, pues hay otras muchas pruebas que hoy reparten medallas, desde la natación a la esgrima, pasando por el baloncesto 3x3 o el surf.

Habrá también participación española en tenis, masculino y femenino, en remo, piragüismo, vela, boxeo o tiro con arco. También en fútbol, waterpolo, hockey hierba y voley playa. Para no perderte ninguna de las pruebas en las que participe un deportista español, le recomendamos consultar nuestra guía de la jornada .

El resto de opciones estarán en las manos de Mavi García y de Ion Izaguirre en las pruebas ciclistas contrarreloj, de Beatriz Ferrer-Salat en Doma, de los judocas Niko Sherazadishvili y María Bernabéu, y de David Sánchez en la categoría de -73 kilos de halterofilia. Entre todos ellos únicamente Sherazadishvili parte como favorito .

La acción para el equipo español no comenzará hasta las 02.00 hora española, cuando Fátima Gálvez y Alberto Fernández comenzarán las pruebas de tiro. Como nos cuenta desde Tokio Pío García, ambos tienen opciones de medalla en la prueba individual y en la mixta, donde participarán en pareja .

¡Buenos días! Está en marcha ya la jornada del miércoles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , que, entre otras muchas cosas interesantes, ofrecerá hasta seis opciones de medalla para la delegación española. Desde el ciclismo, con las pruebas de contrarreloj masculina y femenina, a la halterofilia y la doma, al Judo, donde podrían caer incluso hasta dos metales.

¡Linoy Ashram campeona olímpica. La israelí es la primera mujer no rusa en colgarse un oro desde Atlanta 1996. Dina Averina (ROC) es plata y Alina Harnasko (Bielorrusia) es bronce.

EE. UU. NO PERDONA. El combinado femenino vence a Japón por 90-75 y logra un nuevo oro para la expedición estadounidense, que ya suma 36. Por su parte, las anfitrionas logran su mejor clasificación.

Waterpolo NO PUDO SER. España se despide de Tokio 2020 con un total de 17 medallas tras perder el bronce la selección de waterpolo por 9-5 ante Hungría.

Estados Unidos vuelve a reinar en el medallero por terceros Juegos seguidos, tanto en oro (39) como en total (113). Sin embargo, es primera vez desde Pekín 2008 (2º, 36) que no supera las 40 doradas.