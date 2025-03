Polémica por la entrega de medallas a las campeonas de la Supercopa de España

El Fútbol Club Barcelona es desde hoy campeón de la Supercopa de España de fútbol en categorías masculina y femenina. Si en la primera los de Xavi se impusieron en la final, disputada en Arabia Saudí, al Real Madrid, este sábado sus colegas del equipo femenino hicieron lo propio con la Real Sociedad. Dos goles de Aitana Bonmatí y otro de Asisat Oshoala en el descuento certificaron la superioridad azulgrana.

El título ha incendiado las redes, pero no por la victoria azulgrana, no obstante el conjunto catalán es el equipo a batir en España y el máximo favorito en cada torneo, por lo que su triunfo no ha sido una sorpresa. Los comentarios se han multiplicado por la ceremonia de entrega de medallas en el Estadio Romano José Fouto, o más bien por su ausencia. Más teniendo reciente lo sucedido con el equipo masculino.

La cuestión es que ya circula por internet un vídeo en el que se ve a las campeonas acercándose en fila a una mesa en la que esperan las medallas, para después coger cada una su correspondiente premio y colgárselo al cuello. Una escena que momentos antes habían tenido que protagonizar las subcampeonas, las jugadoras de la Real Sociedad.

Esta es de las cosas más vergonzosas que he visto. El fútbol femenino profesional merece más. La Supercopa es una competición de la @rfef y nadie de los directivos pudo entregar las medallas. LAMENTABLE

El gesto de Luis Rubiales, presente en el palco del estadio, de no bajar al césped como sí hizo en tierras árabes en un escenario preparado para el acto, se ha entendido por muchos como una consecuencia de la revuelta que un grupo de jugadoras mayoritariamente azulgranas iniciaron en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pidiendo el relevo del seleccionador Jorge Vilda en el banquillo del equipo nacional. Un asunto que acabó con las futbolistas desterradas de la selección.

En las redes sociales sin embargo, los comentarios y las críticas se centran en la comparación entre lo que sucedió en el torneo masculino y lo visto hoy en Mérida. Así, incluso Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso ha colgado un comentario en su perfil afeando la diferencia entre ambos actos. «Fútbol masculino / Fútbol femenino. Supercopa de España. Entrega de medallas. 2023», escribió el político catalán.

Sí se encargó el presidente de la RFEF de entregar en mano y en el palco el trofeo a Marta Torrejón, capitana del Fútbol Club Barcelona. De la misma manera, Aitana Bonmatí recibió el galardón a la mejor jugadora del partido gracias a su doblete sobre un escenario y de manos de una de las autoridades presentes en el estadio.

Explicación de la RFEF

Según fuentes de la Federación consultadas por ABC, «el protocolo de esta Supercopa femenina marca que se entrega en palco la copa y luego la RFEF entrega al delegado las medallas (en la Copa del Rey es igual). Después el delgado habitualmente las entrega en vestuario pero hoy parece ser que fue en el campo».

Horas después insistió en esta versión con un comunicado oficial a través de las redes sociales, en el que profundizaba en las explicaciones.

«En relación a la ceremonia de premiación en la Supercopa de España Femenina de este domingo, la RFEF quiere aclarar la siguiente cuestión. De acuerdo con los protocolos de premiación de la RFEF, y teniendo en cuenta tanto el elevado número de representación institucional, así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio, el departamento de Protocolo decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se lleva cabo en la Copa del Rey: entrega de la Copa a la capitana del equipo campeón y entrega de medallas al equipo vencedor en césped/vestuario. Se trata de la misma ceremonia de premiación que se llevó a cabo en la última edición de la Supercopa Femenina en 2022».

Es cierto que el pasado año se entregaron las medallas en el césped y no lo hizo el presidente de la RFEF, pero al menos las entregaron a cada jugadora representantes del organismo federativo y no se dejaron en una mesa a pie de campo para que cada futbolista se acercara a recogerlas.