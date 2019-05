Clase magistral Xabi Alonso desvela cómo trataba el Madrid de frenar a Messi y el Barcelona El ahora técnico de la cantera madridista explica cómo lograron que los azulgranas fueran un poco menos peligrosos

S. D. @abc_deportes Actualizado: 27/05/2019 17:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún no ha dado el salto a la élite como entrenador, pero por su carrera como cerebro en algunos de los clubes más potentes de Europa, como el Liverpool, el Real Madrid o el Bayern Múnich, los análisis de Xabi Alonso tienen un gran valor. El de Tolosa ha sido uno de los últimos colaboradores de 'The Coaches Voice', para quien ha analizado cómo era el juego de estos equipos cuando él formaba parte de ellos.

Con la ayuda de un tablero y de fichas representando la posición de los jugadores, el que fuera un elegante centrocampista protagoniza una auténtica clase magistral de lo que fueron sus equipos y los sistemas de juego que empleaban.

Entre las palabras del ahora técnico de la cantera madridista destaca la referencia a su Real Madrid y a la forma en la que él y sus compañeros trataron de frenar al mejor Barcelona de los últimos tiempos y a su gran estrella, Lionel Messi.

«Con Messi, por supuesto, no era fácil defenderle. Él solía jugar como 'falso 9', ya se ha hablado mucho de eso. Xavi solía venir aquí a recibir el balón, y cuando yo iba a presionarle, se creaba este espacio. Messi venía desde la posición de 9, a esta posición detrás de mí y venían a presionarme 2 contra 1. Y Ramos venía a presionar a Messi, y entonces se creaba este espacio tan grande. Y cuando Messi recibía el balón, combinaba con Villa o con Pedro», recuerda.

«Cuando ya empezamos a controlar mejor esto, Ramos me decía: 'Xabi, Messi va para allá', y yo no iba a presionar a Xavi, sino que me quedaba más con Messi. Tenían más control, pero no eran ya tan peligrosos. Cuando controlamos mejor esta situación, estuvimos más cerca de competir contra ellos», añade.