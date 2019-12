CRÓNICA DIRECTO

Un triunfo en los últimos ocho partidos tiene al Atlético cariacontecido, sin remedios a la vista para una crisis de resultados que va de la mano de una sequía preocupante. Ante el Villarreal se atragantó de oportunidades y volvió a quedarse en blanco, si bien puede darse por satisfecho de tener un cero en el casillero propio.

A este Atlético le faltarán goles a los que agarrarse pero nunca ideas, proclamaría Simeone si la cosa fuese de dejar frases para la galería. A la que el técnico argentino se ha entregado ya sin miramientos es a la de juntar a cuatro centrocampistas puros. A ello invita el momento de forma de Herrera, irrupción notable tras abonarse al ostracismo en los albores de la campaña. El rombo y los laterales larguísimos se han hecho cenizas al ardor de los malos resultados y el viraje se hace palpable en el juego del equipo, con Trippier y Lodi desinflados respecto a su presentación en La Liga.

Al inglés le tocó calibrar el estadio de La Cerámica desde el banquillo y Arias, pujante a la mínima oportunidad, se postuló como agitador. Se animaron los dos equipos con Luis Enrique en la grada y el partido ofreció ocasiones por doquier. De Chukwueze y Gerard a Joao Félix –se encontró con el palo en un gran disparo desde lejos– y Morata, apenas se desperezaba el duelo y en ambos bandos el gol ya había pedido paso.

La pelota no era un problema para el equipo visitante, fluido con Thomas como punto de fuga, Saúl alternando el rol de enlace con el de llegador y los delanteros amenazando al espacio. Ocasiones, había. Peligro, vista la defectuosa mirilla de los madrileños, no tanto. Morata, no contento con el desatino, pudo ser expulsado tras jugarse la segunda amarilla.

Atrás se imponían Felipe y Hermoso si la jugada les exigía en lo individual, de lo más entonado el ex del Espanyol en las últimas citas. Pero el peligro del Villarreal terminaba llegando, casi siempre a raíz de un mano a mano entre Chuzwueze y Lodi, ansioso el brasileño cuando a Koke le pillaba lejos la ayuda. Trigueros, maestro de ceremonias en ausencia de Cazorla, tuvo tiempo para girar y jugar ante un Atlético que arriba apretó menos que de costumbre, como si la consigna fuera aguardar y correr en lugar de ahogar desde el principio. Lo sufrió Oblak, inmerso en un sinvivir en el que a la pelota le faltaba la aleta de tiburón hasta que Simeone cambió el plan y plantó el bloque arriba.

El cambio benefició a un Atleti que pasó a buscar donde antes aguardaba. Fueron los momentos donde más cara de vencedor tuvo el equipo capitalino, apenas un suspiro. La prueba, quizás, de lo que hubo de ser el partido. La ensoñación se desmoronó a base de errores, primero Lodi y después Herrera, un cúmulo de pérdidas que también lo fueron de autoestima, y que concluyeron con el Atlético encogiéndose como el caracol al que se le toca la concha.

Perdido fuera de casa

Tiene una pedrada el Atlético con los partidos lejos del Metropolitano, sin triunfos desde que en septiembre visitó Son Moix, y la solución tendrá pinta de Everest mientras le siga costando horrores convertir ocasiones clarísimas. Del mismo modo que a Félix se le harán bola las exigencias que trae implícitas su precio si se permite errar por triplicado en un puñado de minutos. Los resultados, asidero recurrente para el conjunto de Simeone, sirven como condena en este tramo final del año. Si Getafe y Valencia ganan sus partidos, el Atlético terminará la jornada octavo.