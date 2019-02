Fútbol Tebas atiza a Piqué El presidente de la Liga responde al central catalán: «Es un gran futbolista y empresario, pero muy mal jurista»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró irónico con las palabras "no muy buenas" del defensa del FC Barcelona Gerard Piqué tras el Clásico de este miércoles sobre la situación de presos políticos y recalcó que el azulgrana "es un gran futbolista y empresario, pero muy mal jurista", mientras que, por otro lado, aseguró que Vinicius Junior apunta a "'crack'".

"No muy buenas, el pobre Gerard yo creo que es muy buen futbolista y un gran central, pero de justicia entiende poco. En España no hay presos políticos sino gente que intentó cometer un delito de rebelión según la Fiscalía del Estado y a la que se le está juzgando por esto. Piqué es un gran futbolista y un gran empresario del deporte, pero mal jurista", señaló Tebas tras participar en la presentación del Informe sobre el Impacto Económico, Fiscal y Social del fútbol profesional en España.

El dirigente respondió así a las palabras del catalán que tras el Clásico de este miércoles remarcó que las cosas irían "quizá mejor" si las televisiones dejasen de "hablar tanto del VAR" y le dedicaran "más tiempo a los juicios injustos que hay".

Por otro lado, sobre el partido del Bernabéu, alabó la figura de Vinicius. "Me parece un 'crack'. Los goles ya le llegarán, a Messi no le llegaron cuando debutó y antes de promediar más de 40 por temporada. A lo mejor le estamos pidiendo demasiado, pero tiene cosas que se le ven y que si la cabeza le acompaña, creo que está entre los que hay que calificar como 'crack' porque tiene algo diferente", admitió.

"No lo pude ver muy bien porque estaba en una cena", confesó preguntado por el partido. "Por lo que pude ver al Real Madrid le faltó el gol y el FC Barcelona tiene delante gente muy definitoria, de más de 25 ó 30 goles y que son los que le faltan ahora al Real Madrid", apuntó.

Además, también se refirió al tema de los horarios, en concreto el partido del lunes que tantas protestas está provocando en los últimos encuentros. "Me preocupa que la gente proteste, me da igual que sea contra mí que contra un tercero", advirtió. "Ya anuncié que en el concurso nuevo de junio el partido en abierto puede tener otra ventana, la del domingo a las 14.00 y no la de los lunes, que es la que está generando problemas porque no pueden ir ahí los equipos de competiciones europeas. Somos sensibles y hemos abierto esa ventana, habrá modificaciones seguro para la temporada que viene", afirmó.

«De Rubiales no me ha sorprendido nada»

Tebas también fue cuestionado por el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte y la petición de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de no permitirle que acumule demasiado poder. "¿Es al modelo de éxito de LaLiga al que hay que parar los pies? Porque no es a Javier Tebas, es al modelo", aseveró, recordando que cree que se está "absolutamente equivocados" si se considera que la industria del fútbol debe tener el mismo tratamiento que hace 15 años.

Sin salir de sus conflictos con la RFEF, insistió en que no le parecía bien "la forma en la que se ha tomado la decisión" de cambiar el formato de la Supercopa, con un nuevo modelo de 'Final Four' cuando participan equipos de LaLiga. "Por qué no ocho equipos o 16 o una nueva competición por partidos. Si se deja a pie a que se pueda hacer, LaLiga estaría en peligro de existencia y se podría hacer otra liga con otro formato", expresó.

Tebas ironizó al decir que no le sorprendería que esta Supercopa se jugase en Miami, criticando que se pase "del puritanismo deportivo a la osadía deportiva". "A Luis (Rubiales) no le conozco mucho y no me ha sorprendido nada, por eso tuve que apoyar al candidato que había estado 28 años con Villar, pero que me parecía con ideas más positivas", recalcó.

De todos modos, elude alianzas para quitar de la presidencia a su actual mandatario como la que le podría sugerir Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE Escuelas y también detractor de Rubiales. "Las elecciones son en 2020, igual ya no soy presidente, que acabo ese año o me canso y me voy. No hay que hacer carreras a largo plazo para entrar en la RFEF, hay que correr en los dos últimos meses", zanjó.