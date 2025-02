Salvador Sostres: Florentino, acechado por los tres Vampiros

Javier Tebas, presidente de La Liga; Jaume Roures, administrador único de Mediapro; Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Son los Tres Vampiros del fútbol europeo y tienen un solo objetivo: vampirizar, controlar el negocio y el poder del fútbol los próximos 50 años. Tienen un ... enemigo común: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Y una estrategia compartida: irle aislando hasta que se quede solo y no tenga más remedio que claudicar.

Los Tres Vampiros han contado con el Gobierno como aliado en su primer movimiento táctico, que ha consistido en eliminar de la Ley del Deporte la exigencia que los presidentes de los clubes que no son sociedades anónimas deportivas tengan que avalar por el 15% del presupuesto del club. De este modo, decae el principal inconveniente para que muchos más candidatos se presenten a la presidencia del Real Madrid, por lo menos desde el punto de vista legal; del otro, Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, ya no necesita a sus avalistas para continuar, entre ellos a José Elías. En este sentido es relevante recordar que quien rompe la alianza original entre Tebas, Roures y Laporta, para aceptar el crédito de CVC y poder así renovar a Messi, es precisamente José Elías, convencido por el CEO del Barça, Ferran Reverter, de que la operación sólo hacía que aumentar la ya de por sí exagerada deuda de la entidad. Elías, a través de su hombre en la junta, el vicepresidente económico, Eduard Romeu, amenazó a Laporta con retirar su aval si firmaba el crédito con el fondo británico. Y fue así como, de la noche a la mañana, Laporta anunció que no podría renovar a su estrella y escenificaba en el restaurante Botafumeiro de Barcelona, con Florentino y el dueño de la Juve, Andrea Agnelli, su compromiso con la Superliga. Es un detalle de calidad que quien convenció al CEO del Barça de que lo de CVC era una operación tramposa y draconiana fue el presidente del Real Madrid.

Desaparecida la necesidad de avalar, José Elías ha anunciado que retiraba su dinero cinco minutos antes de que Laporta le echara a patadas. Jan continúa siendo aparentemente el principal aliado de Florentino, pero sin la presión de los avales, ni de los avalistas. Y con el crédito más o menos ilimitado de la banca de inversión judía, Goldman Sachs, que va a quedarse el club en menos de cuatro años, está negociando con todos a la vez mientras Tebas, Ceferin y Roures están poniéndole todas las facilidades al presidente del Barcelona para que abandone a Florentino y regrese a la alianza del mes de julio con los Tres Vampiros, que el presidente del Real Madrid pudo deshacer en el tiempo de descuento.

Florentino Pérez es más fuerte, más listo y tiene una idea mejor que los Tres Vampiros tomados uno a uno, y sobre todo más interesante económica y políticamente para Barcelona y Real Madrid. Pero los Tres Vampiros unidos, con el apoyo de los clubes pequeños y deficitarios, que necesitan para subsistir aprovecharse de los ingresos que generan los dos grandes clubes, pueden lograr el gran logro de su estrategia compartida -aislar a Florentino- si Jan le abandona en su nerviosismo, en su angustia por cómo el equipo y el estadio caen a peso, mientras el Madrid cabalga por Europa y el Bernabéu está a punto de estrenarse como el más importante equipamiento urbano de España.

De quedarse solo Florentino -sin el apoyo del Barcelona-, su gran proyecto de la Superliga quedaría sin demasiado recorrido y aunque ser el presidente del Real Madrid y de ACS es más importante que ser el presidente de LaLiga, la UEFA y Mediapro -todo junto-, no es menos cierto que habría perdido su pulso para diseñar el negocio del fútbol europeo de los próximos años, mientras que Ceferin, Tebas y Roures, aupados por los desarrapados, tendrían el poder total. Eso sí, al precio de que Barça y Madrid perdieran cualquier posibilidad real de competir con los clubes estado propiedad de los jeques del petróleo con más millones en sus bolsillos de los que harían falta para fichar a todos los jugadores del mundo. Y a sus hijos.