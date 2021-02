Rivaldo: «Messi se marchará al PSG» «No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta», asegura el exazulgrana

La situación del Barcelona y el futuro de Messi sigue siendo el tema de actualidad deportivo en la Ciudad Condal. Rivaldo, buen conocedor del entorno culé, ha dado su opinión, ha manifestado su apoyo a Joan Laporta y no duda en asegurar que ve al argentino jugando en París la próxima temporada. «El club necesita un presidente fuerte que lo devuelva a su lugar. Por eso yo apoyo a Joan Laporta», asegura el embajador de Betfair. Y ha insistido: «Sí, declaro públicamente que lo apoyo porque creo que el club necesita la figura de un presidente fuerte que sea capaz de devolver al club donde pertenece, a luchar y reclamar el espacio que siempre tiene que ocupar». El brasileño considera que la goleada encajada el martes tendrá incidencia en el futuro de Messi: «Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou», sorprendió. Y añadió: «El Barça no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos».

No se cortó Rivaldo a la hora de valorar la eliminatoria y la posibilidad de que el Barcelona levante el resultado para poder colarse en los cuartos de final: «¿Remontada? No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta». A pesar de ello disculpó a Messi de la debacle, una más en Europa en los últimos años: « Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi...». También disculpó a Koeman: «Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo». «El Barça no puede rotar cuando no están los mejores, no tiene plantilla. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo», incidió el exfutbolista.

«Lo del Barcelona debe servir de aviso para los equipos españoles. El Real Madrid también lo va a pasar mal contra el Atalanta. No es que en LaLiga estén mucho mejor. Incluso el Atlético, que es un equipo duro y rocoso, pero que creo que tiene la eliminatoria al 50 por ciento con el Chelsea», advierte Rivaldo, que regresa al duelo del martes para elogiar la figura de Mbappé: «Fue un hat-trick alucinante que sólo prueba que es firme candidato a ganar el Balón de Oro, seguramente uno de los mejores jugadores del momento en todo el mundo. Y pese a ello, el chaval juega como si estuviera en el patio de su casa. Pero no me puedo olvidar del resto del equipo. El PSG hizo un partido coral, sólido. Son firmes candidatos a la Champions». También tuvo palabras hacia Neymar: «Tiene mala fama de llorón y eso parece que ha contagiado incluso a los árbitros, por cómo le pitan. Los defensas en Francia simplemente no pueden pararle y actúan con violencia, algo que deberían frenar los árbitros».