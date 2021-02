Fútbol «El Barça está envejeciendo y en el final de su ciclo» Ludovic Giuly confirma el ocaso de su exequipo y el relevo de Mbappé a Messi en el Balón de Oro

La goleada encajada por el Barcelona en el Camp Nou ante el PSG sigue vertiendo ríos de tinta y llenando horas de radio y televisión. El equipo francés puso en evidencia todas las carencias del club azulgrana y demostró que la mejoría experimentada por os de Koeman en los últimos partidos eran un espejismo que ocultaban la realidad de un equipo que vive su ocaso desde que en 2015 ganara su última Champions League. Desde entonces, ha ido a menos y siendo humillado en Europa sucesivamente por la Juventus, la Roma, el Liverpool, el Bayern y ahora el PSG. Ludovic Giuly, exfutbolista azulgrana, concedió una entrevista a 'Le Parisien' en la que valoró el estado del equipo catalán y del gran partido que realizó Kylian Mbappé. «Hubo un Barça pequeño porque había un PSG muy grande. El Barcelona está envejeciendo y en el final de su ciclo. Pero el PSG hizo el partido perfecto», empezó asegurando el francés que coincide en la mayoría de análisis que se han hecho tras la derrota culé..

La actuación de su compatriota también fue motivo de comentario y Giuly no escatimó elogios hacia Mbappé, que anotó tres goles en un estadio como el Camp Nou. «Era el escenario para Mbappé perfecto, profundo, con espacios. Con velocidad, con habilidad... cuatro ocasiones claras y tres goles», aseguró. Y no pudo evitar la comparación con Leo Messi, que también parece vivir el declive de su carrera: «Mbappé pronto será Balón de Oro. Todos lo sabemos. Pero todavía necesita consistencia. Lo que Leo ha hecho durante quince años no se puede comparar con un hat-trick, aunque sea sublime. Estas comparaciones no significan nada. Dejen que Kylian haga su propio camino. Tiene otras cualidades: es muy rápido y muy hábil. El destino de Mbappé no es ser un nuevo Messi sino convertirse en Mbappé».

De todas formas, Giuly no esconde que el futuro de Mbappé es algo más que prometedor pero pide paciencia y que no le presionen. «Es el sucesor de Cristiano y Messi, pero está haciendo su camino. Ya logró lo más alto con la selección, pero todavía no con su club. Ser grande es durar. Cuando gane la Champions, ¿aflojará? Espero verlo después de su primer Balón de Oro. ¿Querrá ser el mejor un año o cinco?», se pregunta el que fuera extremo del Barcelona bajo las órdenes de Frank Rijkaard. Y concluye valorando la posibilidad de que Mbappé abandone la Ligue 1 para recalar en LaLiga, después de interés existente por parte del Real Madrid: «El PSG es un gran equipo, pero sería igual de bueno en los estadios españoles. Sus cualidades son perfectas. Pero no lo enviemos tan pronto al extranjero, aprovechémoslo».