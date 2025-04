Victoria con demasiados fallos

Crónica

Tras su visita a Cornellá y a Elche , el Barça continuó ayer su gira por las grandes capitales europeas y le tocó Vallecas. Me escribió Enrique Yunta, jefe de Deportes, justo antes de que el partido comenzara pidiéndome que moderara mi entusiasmo por la metrópolis. Qué cosas piensa la gente de mí. El césped estaba peor de lo que se ve en las fotos, y eso tiene hasta mérito. Riqui Puig, titular. El Barça jugaba con una bonita camiseta rosa que por televisión se confundía con la vestimenta local. El Barça tiene esta temporada cinco equipaciones, pero ni un sólo empleado que piense si se distingue bien su camiseta por la tele, que es, por cierto, su principal –y ahora casi única– fuente de ingresos. Somos unos genios.

El partido era de clase media baja, con el Rayo aguantando con dignidad lo que el Barcelona trataba de hacer sin demasiado acierto, aunque con algunas ocasiones. Irarola no renuncia nunca a su estilo, con su presión altísima y jugando un 65 por ciento en el campo del rival, pero se vuelve vulnerable cuando le buscan en profundidad. ¿Dónde están hoy los espacios?, que preguntaría Luis Enrique. Estaban en las espaldas de los defensas del Rayo. El Barça trataba de que no se le durmiera el partido y lo conseguía pero sólo a latigazos. De Jong remató al larguero, buena llegada. Messi paseaba su larga decadencia con intentos de algo y limitaciones en todo. Qué amargo sabor nostálgico, qué permanente expectativa frustrada. No se le puede reprochar que no trabaje, lo que sin duda es peor, porque es el final de cualquier esperanza.

Especulación

El Rayo arañaba, pero sin causar heridas de profundidad, y el Barça, que no tenía el partido controlado y estaba manifiestamente incómodo, vivía demasiado lejos de la portería de Dimitrievski. Contra el Rayo son siempre partidos duros, exigentes hasta el final. Y más si, como ayer el Barça, especulas más de lo que presionas y no estás fino en los detalles. Trincao tuvo el gol, tras una valiente cabalgada por la banda, pero Dimitrievski le puso una mano mucho más brillante que su remate. El rebote fue a parar a Riqui Puig, que con el portero batido chutó al palo. No fue como fallar dos penaltis, pero fue desperdiciar dos ocasiones demasiado claras. Es por lo que Koeman más se enfada. Si Riqui lo tenía ya difícil, lo tendrá ahora más complicado. A la jugada siguiente, Messi buscó bien el espacio, pero estuvo tan lento que no pudo ni acabar la jugada. Messi no lo tendrá difícil con Koeman , sino con su decadencia de vieja gloria.

Todos los equipos se atreven con la presión alta, menos el Barça, precisamente porque jugar con Messi es jugar con diez. Pero no es sólo Messi, ni sólo el miedo, cuando juegas contra el Madrid o el Bayern, a quedar demasiado descubierto. El Barça hace años que no es propositivo cuando no tiene el balón. Parece como si a sus jugadores les diera «palo» ir a buscar al rival más allá de los tres cuartos.

Messi inauguró la segunda mitad chutando una falta al larguero. Más negación del gol. El fantasma de la cuarta prórroga en 15 días se sentaba junto a Koeman al banquillo a ver qué pasaba.

El Barça generó lo suyo, pero el Rayo también, que se atrevía cada con vez más y mejor a inquietar a Neto, hasta que Fran García hizo con muy poco lo que el Barça con muchísimo no había sabido hacer: marcar un gol. No sé si el Rayo merecía ganar, pero desde luego el Barça merecía perder por todo lo que había desperdiciado. No te puede costar tanto marcar un gol, y menos si eres el Barça. Griezmann falló a continuación un remate en la misma área pequeña. Riqui, Júnior y Trincao fueron los señalados por Koeman y los cambió por los titulares: Pedri, Alba y Dembélé. Los cambios encendieron al equipo y entre De Jong, Griezmann y Messi fabricaron el empate. En el 80, otra vez Messi y De Jong marcaron la diferencia. Sin los becarios el Barça se iluminó. Ni siquiera tuvieron que marcar los que entraron: simplemente aclararles a los que ya estaban las ideas, la precisión y el espacio.

90'+6' 90'+6' 90'+6' 90'+5' 90'+5' 90'+5' 90'+4' 90'+4' 90'+2' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90'+1' Lionel Messi (Barcelona) remata al poste derecho, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Pedri. 90' 90' 90' 90' 89' 89' 89' 87' 86' 86' 85' 84' 84' 82' 82' 80' 80' 79' 79' 78' 78' 77' 77' 75' 75' 75' 73' 73' 73' 72' 72' 71' 71' 69' 69' 68' 68' 68' 67' 67' 66' 66' 65' 63' 63' 62' 62' 61' 59' 57' 56' 54' 54' 54' 53' 52' 52' 51' 50' 50' 48' Lionel Messi (Barcelona) remata al larguero, remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil de libre directo. 48' 47' 47' 47' 45'+3' 45'+2' 42' 42' 41' 40' 40' 39' 39' 36' 36' 35' 36' 35' 33' 33' 32' 32' 31' 31' 30' 29' 28' 28' 27' 27' 26' 26' 26' 26' 25' 25' 24' 24' 20' 20' Frenkie de Jong (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. 16' 13' 13' 10' 10' 10' 10' 10' 8' 7' 7' 4' 4' 3' 2'