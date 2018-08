Fútbol Valverde avisa al club: «Cuento con Rakitic, es fundamental» El técnico, que mostró su preocupación por el césped de Zorrilla, deja claro que «no estamos para hacer negocios sino para ganar»

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 24/08/2018 18:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La previa ante el Valladolid presentó dos temas fundamentales que Valverde no dudó en abordar. Por un lado, el aspecto del césped de Zorrilla, que presenta dudas, y por otro la posibilidad de que el Barcelona aceptara negociar para traspasar a Rakitic. Precisamente, sobre el croata, el entrenador se mostró rotundo y lanzó un mensaje al club que debería abortar cualquier intento del Barça de entablar negociaciones. «Rakitic es fundamental para el equipo y yo pienso contar con él. Entiendo que igual que nosotros nos fijamos en otros jugadores, se fijen también en los nuestros. Pero yo cuento con él y espero que se quede», empezó asegurando Valverde, que en una segunda respuesta fue mucho mas rotundo: «Yo soy el entrenador y lo que quiero es tener los mejores jugadores para afrontar la temporada y Rakitic es uno de los mejores. Sabe cómo jugamos. No estamos aquí para hacer negocios sino para ganar partidos y que nuestra sala de trofeos sea cada vez más grande».

Sobre el césped también se mostró contrariado, tanto por el que se encontrará en Valladolid como el del Camp Nou, que no presentó su mejor estado en el partido ante el Alavés. «Me preocupa el rival más pero no voy a negar que es algo que tengo en la cabeza. No es normal jugar un partido e implantar un césped cuatro días antes. La experiencia me dice que la hierba se resiente y que al final no está sólida abajo, la gente se caer, resbala y es un problema para el juego. Pero vamos a esperar y no nos vamos a poner en lo peor». Esta respuesta contrasta con la que ayer dio Sergio González, que confirmó que la hierba estaría en perfectas condiciones. En cuanto a la del Camp Nou, reconoció que «el otro día no estaba en su mejor momento. Ha habido una ola de calor importante. Esperamos que en este periodo todo se normalice y el césped esté mejor».

Valverde abordó otros aspectos de actualidad. Uno de ellos la posibilidad de que el Gerona-Barcelona de la segunda vuelta se juegue en Estados Unidos: «Desde luego la Liga conmigo no ha hablado. Habrá que esperar un poco y ver qué ocurre en el mes de enero. Todo esto aún esta muy verde en cierta medida. Ya veremos qué es lo que ocurre finalmente». También se refirió a su renovación, que dejó en el aire. Valverde acaba contrato el 30 de junio pero tiene un año opcional. «No he hablado con nadie del club. Estamos en el mes de agosto y sabemos cómo funcionan las cosas en el fútbol. Las temporadas son largas y lo que hoy es de una manera, mañana es de otra». Y añadió: «Es un absurdo que entremos en este tipo de cosas. Sabemos lo que nos queda por delante. Si se presentan estas cosas es porque todo sale bien pero ya lo veremos en su momento. Todos sabemos lo que pasa cuando no ganas un partido».