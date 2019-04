Fútbol El mosqueo del Atlético y la prudencia del Barcelona «Siempre que venismo aquí pasa algo, de los últimos once partidos nos han echado a siete jugadores», denuncia Koke

El enfado del Atlético de Madrid, más allá de la desilusión por una derrota que le aleja completamente del título, contrasta con la felicidad del Barcelona, que a pesar de colocarse a once puntos del los rojiblancos mantiene la prudencia. No obstante, la expulsión de Diego Costa a los 28 minutos centró el discurso del club colchonero. «Siempre que venimos aquí, siempre pasa algo. Todos los detalles han ido a favor de ellos, siempre que venimos aquí pasa algo, de los últimos once partidos nos han echado a siete jugadores y no todas han sido justas. Alguien lo tendrá que mirar», denunció Koke en cuanto acabó el encuentro, dando a entender que el árbitro había medido con diferente rasero a ambos equipos. También se mostró indignado Simeone, que analizó la expulsión: «No hablé con el futbolista. Le pregunté a Gil Manzano si era tan grave para suspenderle porque muchas veces a los jugadores del Barcelona no les expulsan. Hacen las mismas cosas que nosotros y no les expulsan. Algo debemos estar haciendo mal porque llevamos siete expulsiones en once partidos». «Aquí no es fácil y con uno menos es más difícil. El equipo ha dado la cara y ha trabajado bien. Todo cambió con la roja de Costa, solo pudimos defender e intentar el contragolpe», apuntó Thomas que añadió: «Nosotros entramos fuerte para lograr la victoria y si nos expulsan a uno, pues que vamos a hacer. Entendemos lo que le ha pasado a Diego Costa, le puede pasar a cualquiera».

El Barcelona, en cambio, se mostró feliz y mantuvo la prudencia. «Han sido tres puntos importantísimos. Estamos más cerca del título, pero aún nos queda. El trabajo hay que terminarlo, hoy era un partido fundamental porque pueden significar mucho. Estamos muy contentos porque el rival que es: el segundo clasificado y un equipo enorme que ha peleado hasta el final con un hombre menos», explicó Valverde, que también valoró la expulsión de Diego Costa. «Es cierto que la expulsión ha afectado el ritmo, porque el partido se ha parado por el lío. Contrariamente de lo que se pudiera esperar, el ritmo se ha parado y no hemos terminado de cogerlo. En el segundo tiempo, hemos estado mejor. Ellos son peligrosos. Estábamos llegando. Oblak ha hecho un partido enorme». Luis Suárez, que marcó el primer gol, explicó que «es uno de los tantos más importantes que he marcado con el Barcelona». Y apuntó: «Ahora le sacamos once puntos al Atlético, hay un gran margen, con Champions se nos puede complicar, pero dimos dos pasos adelante».