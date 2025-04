El monumental enfado de Koeman con Mingueza

El partido entre el Barcelona y el Getafe dejó una imagen poco habitual y que refleja el fuerte carácter de Ronald Koeman . El técnico entró en cólera a causa de una jugada de Óscar Mingueza, que se fue al ataque desoyendo las consignas del preparador holandés cuando faltaban 25 minutos para el término del encuentro y el Barcelona no tenía el encuentro cerrado. El monumental enfado de Koeman , que no trató de disimularlo en la banda, prosiguió con una reacción inmediata del holandés, que decidió sustituir al canterano dando entrada a Umtiti. El malestar del técnico no acabó ahí. Cuando Mingueza , que el año pasado jugaba en el filial, se dirigió a él para disculparse o darle explicaciones, Koeman le ignoró completamente, aumentando la desazón en el central azulgrana, que notó cono el neerlandés se lo quitaba de encima cuando éste le agarraba del brazo para justificar su subida al ataque.

Koeman quiso suavizar la polémica , aunque apunto a los servicios médicos a la hora de agilizar las decisiones cuando un jugador tiene problemas físicos. sucedió cuando Mingueza tuco que ser atendido en la banda y el Barça encajó un gol. «Se lesiona y duró mucho el tiempo en el que se valoró si podíamos seguir o cambiar. Hay que aprender y tomar decisiones por parte de los médicos antes . Es mala suerte pero estuvimos con uno menos», apuntó. Y se refirió al cambio del canterano tras la bronca que le dirigió. «Puede ser un poco exagerada mi postura con él porque está haciendo una gran temporada. Deben aprender todos los jóvenes, que deben estar bien en todos los partidos. Pedri, Araújo o Mingueza deben estar siempre a un buen nivel. El cambio de Mingueza no es por mi enfado », apuntó. "He hablado con Mingueza al final del partido y no hay ningún problema», quiso zanjar el preparador. También se refirió al partido: «En la primera parte estuvimos muy bien y concentrados pero en la segunda parte nos complicamos la vida. Eso es innecesario. Una vez más queda demostrado que cuando bajamos el ritmo se nos complica el partido ».

También se pronunció Ronald Araújo , que cometió un inocente penalti pero que también anotó un gol. «Una lastima el penalti. Hay que tener más concentración en estas jugadas pero estoy contento porque ganamos y pude hacer un gol. Tengo la altura para poder rematar y contento por haber podido hacer el gol. Estoy contento por la victoria. Creo que hicimos un buen partido y pudimos cerrarlo antes pero lo importante es que sacamos los tres puntos. Me quedo con bronca por el tema del penalti pero ahora cualquier contacto en el área es penalti y más con el VAR. Hay que seguir trabajando, empezó explicando». «Hicimos un buen partido. En la segunda parte sufrimos un poco . Todos los partidos son difíciles, son ocho finales», añadió antes de desvelar que «con Leo hablamos mucho de ir al primer palo porque le pega fuerte ahí».

También hizo una valoración del partido Ilaix Moriba . «Empezamos muy bien y el partido fue bien. Un 5-2 o es casualidad. Sabemos que en la Liga dependemos de nosotros y tenemos que salir con la misma mentalidad que hemos hemos hecho últimamente», comentó el canterano, que apuntó: «Tenemos que quedarnos con todo el partido, con las cosas que hemos hecho bien en la primera parte y rectificar las cosas que hemos hecho mal en la segunda». Y añadió: «Yo estoy viviendo un sueño y ojalá que no se acabe nunca. Lo voy a dar todo siempre por el Barça».