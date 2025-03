Luis Enrique: «No tenemos un delantero de 30 goles, ni lo neesitamos»

Luis Enrique ha vivido una de las concentraciones más redondas desde que es seleccionador. Al ambiente espectacular que lució Cornellá acompañó el vivido este martes en Riazor en la goleada ante Islandia . Para más inri, el nombre del técnico asturiano fue coreado por la grada. Y se han conseguido dos victorias, que también importa lo suyo por mucho que se tratase de dos amistosos. «Es una satisfacción ver cómo ha disfrutado la gente, ver esta comunión es muy bonito», dijo Luis Enrique al poco de comparecer en la sala de prensa del estadio deportivista, y antes de empezar a desgranar los puntos calientes que rodean a la selección, empezando por la lista para el Mundial , donde anticipa que habrá una dura pelea por hacerse un hueco entre los 23. «La lista será dura, pero es mi trabajo. Hay cuarenta o cincuenta que pueden venir y algunos se están rotando. Lo normal es que en la lista final estén los que están viniendo. Podría haber alguna sorpresa, porque falta tiempo todavía. Pero lo importante es que el que venga sume».

Una vez más, Luis Enrique alabó el trabajo de Álvaro Morata , que después de no brillar ante Albania supo resarcirse con un doblete que desatascó el encuentro ante Islandia. Según el seleccionador, los goles del madrileño son circunstanciales: «A los delanteros no les exijo goles, lo que hago es pedirles trabajo arriba y abajo. Morata se desvive en cada partido, y eso es lo importante. El gol es un mérito colectivo, no una responsabilidad individual. Quizás nos falte un delantero de treinta goles, pero no lo necesitamos».

También se deshizo en elogios ante Dani Olmo , uno de los más destacados ante los nórdicos, encarando siempre por el costado izquierdo y provocando el penalti que dio el segundo gol: «Sería titular en cualquier equipo del mundo. Es un jugador top, diferencial. Nos da calidad y trabajo».

«Respiramos ilusión por mejorar, veo ese talante en los jugadores y el futuro promete porque es esperanzador», resumió el seleccionador sobre el futuro que ve en su equipo. «Ahora en junio vendrán rivales superiores que nos pondrán a prueba».

«Estamos capacitados para dar guerra a cualquier selección. España va a ser competitiva. Luego los pequeños detalles decidirán, pero afrontaremos el Mundial con máxima ilusión», concluyó.