La Liga, indignada con el Gobierno

La Liga no está dispuesta a callarse más. Los últimos cambios de rumbo del Gobierno respecto a la vuelta del público a los estadios, escenificada este mismo jueves por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes , han provocado la reacción ... de la patronal, que critica los diferentes criterios con los que se trata al fútbol profesional respecto a otros espectáculos que a estas alturas ya pueden contar con espectadores en sus gradas.

Rodríguez Uribes echaba agua este jueves a los rumores sobre un posible regreso inmediato de aficionados a los partidos de Primera y Segunda y aseguraba que, a corto plazo, no se iba a producir: «Por el momento no va a haber público en los estadios de fútbol ni de baloncesto. Cuando haya garantías y seguridad, habrá público. Mientras tanto, si no hay certeza y sigue existiendo riesgo, no será posible. No se trata de un criterio deportivo, sino sanitario».

El ministro desligó su decisión de las que están adoptando las comunidades autónomas, que en otros muchos eventos ya admiten un porcentaje de aforo: «Cuando nos digan que no hay riesgo de hacer un partido de fútbol con público, se hará. Este ministro estará feliz de que suceda, pero necesitamos garantías».

Desde La Liga no entienden este nuevo parón, porque ya se contaba con poder celebrar las últimas jornadas con público, y el organismo presidido por Javier Tebas está cerca de decir basta: «Existe una tremenda indignación entre La Liga y los clubes por la situación actual», aseguraban fuentes de la patronal a ABC. «Durante mucho meses hemos estado en silencio, pero ya está bien. No es de recibo los diferentes criterios de salud en el Gobierno y en las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el mismo partido».

Entienden que empieza a ser un escándalo que el fútbol profesional siga sin poder meter un pequeño porcentaje de público en los estadios al aire libre, mientras se permite meter gente en teatros, cines, conciertos, pabellones o en los mismos estadios de Segunda B, mucho peor acondicionados que los campos de Primera y Segunda.

En principio había acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, el órgano que debe dar el sí definitivo, para que se estudiara el regreso de los aficionados tras la Semana Santa , siempre que la pandemia no volviera a brotar con fuerza, algo que desde La Liga consideran que no ha ocurrido. Sin embargo, pasan las semanas y a pesar de tener ya establecido desde hace tiempo un protocolo de vuelta de los aficionados, sigue sin haber luz verde por parte del Gobierno, lo que hace aumentar la inquietud de los clubes y de la propia Liga.