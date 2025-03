Koeman empieza a diseñar el Barça del futuro

Ronald Koeman ha aterrizado en el Barcelona sin intención de perder tiempo. Sus dos prioridades han sido pulsar el compromiso de Leo Messi y tratar de ganarlo para su causa, y regenerar un vestuario caduco y agotado. «Me gusta ser directo y tener una buena comunicación con los jugadores. Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensaje» , aseguraba ayer en una entrevista a los medios oficiales del club catalán. Y lo demostró a lo largo de la mañana. Luis Suárez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic ya saben que no tienen cabida en el proyecto del holandés , Fue el propio técnico el que se lo comunicó telefónicamente en una conversación breve, pero franca y transparente.

La primera gran baja será la de Luis Suárez , que en los seis años que ha vestido la camiseta del Barcelona se encaramó a la tercera plaza de los goleadores de la historia del club. A pesar de que el uruguayo estaba dispuesto a asumir un rol secundario, la decisión ya estaba tomada y en una conversación que duró apenas un minuto Koeman le dejó claro que no contaba con él . Suárez no pidió explicaciones, aunque se siente dolido con la entidad por el trato que le están dispensando. Con 33 años y dos operaciones de rodilla en el último año, el Barcelona deberá negociar su salida para tratar de ahorrarse los 15 millones de euros que percibe anualmente. Amortizado y con una oferta del Ajax, el club tratará de convencerle para aceptar una permuta por Van de Beek . No obstante, si aceptara la carta de libertad a cambio del finiquito, el club catalán se daría por satisfecho. La salida de Suárez reactivará el interés por Lautaro Martínez, del Inter.

Vidal, Rakitic y Umtiti, fuera

En situación similar se encuentra Arturo Vidal . Con mercado en Italia y Alemania (ha destacado en la Juventus y el Bayern), el Barcelona tratará de forzar un traspaso a la baja o un trueque con el que minimizar los 7 millones de euros que quedan por amortizar de su compra (el Barça pagó 22 millones al Bayern y el jugador firmó hasta 2021). Los 10,5 millones de euros fijos más bonus, aligerarán notablemente la masa salarial del club.

Ivan Rakitic también esperaba la llamada de Koeman, ya que el club llevaba dos años tratando de incluirlo en diferentes operaciones y Valverde le relegó a un segundo puesto esta última temporada. Totalmente amortizado y con un salario de unos 8 millones de euros, el croata siempre ha dejado claro ser el dueño de su destino . Tras haber manifestado su amor incondicional por el Sevilla y su intención de regresar algún día a Nervión (su mujer y su familia política son del barrio de Pino Montano), podría consumar el deseo si queda libre.

Tampoco seguirá Samuel Umtiti , que aún tiene dos años de contrato y una ficha de 7 millones fijos más otros dos en variables. Su maltrecha rodilla (tiene un desgaste del cartílago), su comportamiento y su bajo rendimiento desde que renovó en 2018 le han dejado sin crédito. En la lista de descartes también figura Junior. La moneda cayó de cara para Jordi Alba , del que Koeman cree que aún tiene recorrido. Piqué y Busquets están a la espera de la llamada del técnico.