Fútbol - Barcelona El hijo de Setién pide el fichaje de Neymar Laro Setién se pronució en las redes sociales y apuntó que «es de lo mejor, así que sí, Neymar al Barça por favor»

Sergi Font Barcelona Actualizado: 01/04/2020 15:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay alguien que tiene claro quién debería reforzar al Barcelona la próxima temporada, ése es Laro Setién, hijo del entrenador del Barcelona, que milita en el Sant Andreu. En pleno debate sobre con quién debe reforzarse el club azulgrana la próxima temporada en ataque, la opinión del hijo de Quique Setién no es baladí, ya que da pistas de cuál puede ser la preferencia del entrenador. De momento, el objetivo prioritario para la junta que preside Josep Maria Bartomeu es Lautaro, aunque un amplio sector del vestuario sigue insistiendo sobre la necesidad de fichar a Neymar. Y aquí es donde Laro Setién ha dicho la suya. «Creo que Neymar es de lo mejor, así que sí, Neymar al Barça por favor, jajaja», comentó en tono distendido en las redes sociales el futbolista del Sant Andreu.

De momento todas las negociaciones están paradas a causa de la crisis del coronavirus, que ha obligado a replantear la economía de todos los clubes y a la presentación de diversos ERTES para paliar el impacto económico a causa de las medidas de confinamiento promovidas por el gobierno para evitar la propagación y contagio del Covid-19. No obstante, antes de esta grave situación, el Barcelona tenia las dos opciones sobre la mesa. Lautaro Martínez podía salir del Inter por 111 millones de euros, que es la cantidad que figura en su contrato por la que puede rescindir su vinculación con el equipo transalpino. En cambio, el precio de Neymar es más elevado. El Barcelona estaría abocado a negociar con el PSG, aunque si el brasileño acude a la FIFA para forzar su salida, ya que el tiempo que lleva en París se lo permitiría, el organismo futbolístico podría tasarlo en una cantidad, siguiendo diversas variables, en torno a los 180 millones de euros. No obstante, según diversas informaciones del entorno del club galo, el PSG estaría dispuesto a traspasarlo por 150 millones de euros.

El París ya están cansados de las excentricidades del paulista y consideran que su coste no se corresponde al rendimiento que está ofreciendo ni al compromiso que se reclama de él. A pesar de ello, Neymar goza de muy buen cartel en el Barcelona, aunque un amplia sector de la masa social y de la directiva están en contra de su retorno por la forma en la que salió del club catalán. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Rivaldo, exfutbolista del Barcelona y embajador de Betfair, que hizo unas declaraciones para la casa de apuestas. «Lautaro no sería una solución para el presente. Neymar siempre sería mi prioridad para reforzar al Barcelona. Lautaro apenas tiene 22 años y todavía necesita evolucionar y ganar experiencia pese a que es un buen jugador que podría convertirse en un futbolista top en el futuro. Por eso creo que el Barcelona necesita centrarse sobre todo en traer de vuelta a Neymar para volver a armar la delantera demoledora que tenía en el pasado. El Barcelona debería hacer un esfuerzo financiero por Neymar ahora que parece que el PSG está dispuesto a aceptar ofertas realistas. Un fichaje así no sería arriesgado», aseguró. «Neymar tiene 28 años y todavía mucho fútbol por delante en su carrera. Sería un fichajazo, porque conoce el club y tiene una personalidad brutal que le permite marcar las diferencias sin miedo alguno a compartir protagonismo con Messi», añadió.