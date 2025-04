Griezmann: «Estamos jodidos, no hablamos entre nosotros»

El vestuario del Barcelona estaba dolido tras la pérdida de la Supercopa de España. El primero en analizar la derrota fue Antoine Griezmann , que marcó dos goles estériles, ya que el Athletic logró empatar, forzar la prórroga y llevarse el trofeo en el tiempo añadido. «¿Cómo crees que estamos? Estamos jodidos, enfadados, molestos... Cuando pierdes una final, todos los sentimientos malos los tienes», soltó el francés nada más acabar el tiempo reglamentario. «El Athletic presiona muy bien. Lo dan todo hasta el último minuto y eso ha pasado», añadió. El galo estaba muy afectado: « Hemos cometido errores en estrategia y habrá que trabajarlo bien durante la semana. No hemos defendido bien, no hablamos... Cuando sale el balón alguien tiene que gritar ». Y evitó pronunciarse sobre la expulsión de Messi: «Yo iba al ataque. No he visto la jugada, no sé lo que ha pasado...».

«Estamos en transición y hay cosas muy positivas en este partido pero perder ha sido muy duro», explicó Koeman . El técnico no cree que tenga que reprochar nada a sus jugadores. No es un paso atrás. Ganar un título te conviene para demostrar que estás en el buen camino pero es algo que creo que demostraremos en los próximos partidos. H emos ganado cosas de cara al futuro » apuntó. Koeman estaba muy disgustado con la actuación arbitral pero o quiso polemizar, aunque se le entendió todo. « No quiero hablar nada de los árbitros porque tengo que repetir cosas y no me gusta», se limitó a explicar. «Mejor no hablo. Sería repetir cosas y no me gusta. No voy a opinar», contestó sobre Gil Manzano cuando se le insistió sobre la actuación del colegiado.