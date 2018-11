El futuro incierto de Brahim Díaz El malagueño termina contrato con el City en junio y quiere tener minutos en un grande

Alejandro Díaz-Agero

No deja de ser un problema del primer mundo por el que se mataría cualquier técnico que no viva instalado en el primerísimo escalón de la élite, pero lo cierto es que Pep Guardiola tiene entre manos una patata a punto de estallar. La facilidad con la que los millones del Manchester City aspiran cualquier muestra de talento homologable al fútbol que defiende el técnico nacido en Sampedor da de bruces con una cara amarga que se materializa en casos como el de Brahim Díaz. El futbolista español de 19 años, una de las mayores promesas de la cantera del club y que anotó el pasado jueves sus dos primeros goles con el primer equipo «citizen», termina contrato el próximo mes de junio y no parece predispuesto a prolongar su vinculación con el City.

El de Brahim no es el primer caso de fuga de talentos en la factoría del City, potenciada desde que ‘Txiki’ Begiristain y Ferrán Soriano cogiesen las riendas de la secretaría técnica del club. El pasado verano, Jadon Sancho, el gran tesoro de la diezmada cantera del fútbol inglés, dejó atrás el Etihad ante la negativa de Guardiola a su petición de tener asegurada una cuantiosa cuota de minutos con los mayores, cansado ya de abusar de otros niños en las categorías inferiores. Ahora, en el Borussia Dortmund, uno de los clubes que del mismo modo que Ajax o Benfica mejor acogen los anhelos de jóvenes como Sancho, despunta como máximo asistente en Europa (7 pases de gol, los mismos que Suso en el Milan).

Criado en la cantera del Málaga, Brahim hizo las maletas en enero de 2014 para mudarse a Manchester con toda su familia. Meses antes, había rechazado una oferta del Barcelona, que puso sus ojos en él tras una alerta del propio Guardiola. Con 16 años ya se hizo un hueco en el filial del City, donde compartió vestuario con Sancho o Phil Foden, la otra gran esperanza de los actuales campeones de la Premier, conocido en España tras el destrozo que hizo a la sub-17 en la final del Europeo del año pasado. Sólo un año después, con 17, tuvo minutos con el primer equipo en un partido de Copa de la Liga ante el Swansea. Con 18, debutó en Champions League y recibió la llamada de la selección española sub-21, el tercero más joven en hacerlo, sólo por detrás de Bojan Krkic y Jorge Meré. Su compromiso con España es firme: rechazó la tentativa de Hervé Renard para que jugase el Mundial con Marruecos, el país de sus abuelos maternos. David Silva ya lo ha bendecido: «Es el futuro de la selección», publicó en Twitter.

El Madrid, al acecho

El año pasado, jugó en cinco encuentros de la Premier League, suficientes para figurar oficialmente como campeón. Y hace un par de días, ante el Fulham, certificó el pase de su equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga con un doblete que lo catapultó a la primera plana del debate en los rotativos británicos.

Preguntado por el asunto, Guardiola se mostró escéptico: «La opinión que tenemos de él es muy buena, pero al final compite con Sterling, Sané, Mahrez, Bernardo… Es difícil tener minutos y él lo sabía y se quiso quedar». No aludió Guardiola al hecho de que una cesión en verano hubiese implicado una renovación que, a la espera de que el club haga una apuesta en firme por él, quizá no satisfaga las aspiraciones de Brahim. «Haremos todo lo posible para que siga, pero él decide», zanjó el entrenador. Mientras tanto, medios ingleses como ‘The Times’ o ‘Telegraph’ sitúan al Real Madrid en una posición preferente para hacerse con sus servicios.