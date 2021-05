Fichajes El futuro de Haaland se aclara La negativa del Dortmund de vender a su estrella y el hecho de que ahora mismo el equipo esté en puestos Champions acerca su permanencia en Alemania

Uno de los nombres llamados a protagonizar el próximo mercado de fichajes es el de Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund cuya irrupción en la élite no ha podido ser más atronadora. Los destellos que dejó en el Salzburgo no tardaron en replicarse en Alemania cuando aterrizó en la Bundesliga hace ahora un año y medio. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica, con unos registros goleadores impropios de un jugador de su edad. Por eso, por su enorme talento, es objeto de deseo de grandes clubes como Real Madrid o Barcelona. Sin embargo, el Dortmund no parece dispuesto a deshacerse de su estrella.

«Claramente espero que Haaland juegue para nosotros el próximo año. ¿Real Madrid y Barça? Creo que conocen la situación contractual y nuestra posición», explicó Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, en el diario BILD. Sus declaraciones llegan un mes después de que se viera a Mino Raiola, agente del jugador, en España, primero en Barcelona y luego en Madrid.

Para tranquilizar todavía más a su afición, Watzke recordó un episodio similar vivido hace un año: «Estoy totalmente relajado. Nadie nos creyó con Jadon Sancho el verano pasado hasta la fecha límite, y hoy sigue con nosotros. O tienes una plantilla en la que firmas a un jugador y lo dejas ir, o no lo haces. Podemos vivir con ello y sentirnos bien porque conocemos la situación contractual, lo que nos ayuda mucho».

Por otro lado, conviene no dejar de lado el rendimiento deportivo del Dortmund. Hace escasas semanas, el conjunto alemán estaba fuera de los puestos que dan derecho a jugar la Champions la próxima temporada y el futuro no era muy esperanzador. Sin embargo, los últimos resultados en la Bundesliga han aupado al Dortmund al cuarto puesto, y además, el jueves pasado el Dortmund se proclamó campeón de la Copa de Alemania con una exhibición de Haaland. Fue su primer título con el club alemán.