Fútbol «Esta derrota nos irá bien, si no estás bien te pintan la cara» Gerard Piqué se mosró autocrítico tras la derrota del Barcelona en San Mamés

Sergi Font Actualizado: 17/08/2019 00:26h

El Barcelona no le buscó peros a la derrota en San Mamés. Uno de los más autocríticos fue Gerard Piqué, que dio la cara en cuanto el árbitro pitó el final del partido. «San Mamés es un campo muy difícil y hoy la competición nos ha puesto en nuestro sitio. No hemos sido nosotros. A veces ganar o perder son detalles. Nos ira bien esta derrota porque es mejor perder ahora que al final de temporada. Si no estás bien te pintan la cara», explicó el defensor catalán, que no puso paños calientes sobre la herida abierta. Piqué trató de explicarlos motivos de la derrota: «No sucede todo como querrías. Ellos nos han apretado mucho. Hemos jugado más en nuestro campo que en el suyo pero esto lo puedes esperar de San Mamés. En la segunda parte hemos tenido más el balón pero los detalles son los detalles y a veces te matan».

En la misma línea se mostró Sergi Roberto, que fue titular en el centro del campo. El catalán quiso resaltar el valor de las Ligas conseguidas pero se sumo a las palabras de su compañero: «Es un toque de atención. Empezar perdiendo... Esta derrota quiere decir que esto va a ser muy difícil hasta final de temporada y también nos dice que hemos ganado dos Ligas seguidas y que, tras derrotas como ésta, vemos que es muy difícil, pero queremos la tercera». No tuvo el debut esperado en partido oficial Antoine Griezmann, que le había marcado ocho goles al Athletic con las camisetas de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, pero ayer no tuvo suerte. «Nos ha faltado lo que más cuesta en el fútbol: un último pase, un desborde... pero no supimos hacerlo hoy pero estamos al principio de la temporada y hay que darle la vuelta. Solo con el trabajo mejoraremos», aseguró el francés. Al discurso del galo se le sumó Jordi Alba, que aunque se mostró crítico también trato de lanzar un mensaje de tranquilidad. «Es el principio de curso y el equipo va a ir a mejor. Pero hay que saber que si todo el equipo no está al cien por cien cualquiera te puede pintar la cara. Somos el Barça pero si no estamos a la altura de este escudo no se ganará», advirtió el lateral izquierdo.

También se pronunció al respecto Guillermo Amor, director de relaciones institucionales y deportivas del club catalán. El exfutbolista, que al principio del partido reconoció el principio de acuerdo con el Bayern de Múnich para la cesión de Coutinho, explicó que «el resultado a nadie le gusta cuando pierdes». Y añadió: «Estaba finalizado el partido y pensábamos que ya nos íbamos con el empate. Hay que felicitar al Athletic porque realmente ha jugado bien, sobre todo en el primer tiempo. Ha habido buenas cosas por parte nuestra pero al final ha decidido el gol en el último minuto».

Ernesto Valverde también analizó la derrota y lamentó no haber concretado las ocasiones que sus jugadores tuvieron. Hizo una lectura muy fiel del encuentro: «Nuestro primer tiempo no ha sido bueno. Las mejores ocasiones han sido nuestras, que hemos hecho dos palos, pero no hemos estado bien. En la segunda parte lo hemos corregido y el partido era nuestro pero en el área había tanto tráfico... Parecía que todo iba al cero a cero pero cuando sale Aduriz sabes que puede pasar cualquier cosa y efectivamente ha pasado». El técnico justificó los motivos por los que su centro del campo no hilvanaba el juego: «Nuestra intención es mantener distancia entre los jugadores para poder jugar. Mi impresión es que hemos estado muy detrás. Al final de lo que se trata es meter el juego en el campo del Athletic y no lo hemos conseguido». Y trató de justificar la suplencia de Rakitic y Busquets: «He querido dar continuidad al partido del Nápoles con Aleñá y Sergi Roberto, sabiendo que Rakitic y Busquets son jugadores importantes para nosotros pero hoy he pensado que era lo mejor para el equipo».