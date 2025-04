El ERTE no frena la ambición del Barça

La situación económica que ha impulsado al Barcelona a presentar un ERTE y los análisis e informes que generan serias dudas sobre el futuro del mercado futbolístico no han sido suficientes para frenar las ansias del club, que sigue trabajando en la próxima temporada con sorprendente normalidad. Lautaro Martínez y Neymar siguen siendo los dos grandes objetivos de la entidad azulgrana, que ya contrató antes de la explosión de la crisis del Covid-19 a Francisco Trincao (31 millones de euros) y a Matheus Fernandes (11). Los 111 millones que exige el Inter de Milán para que Lautaro pueda salir de la entidad transalpina no parecen arredrar a los gestores culés, que pretenden abaratar la operación con jugadores. Arturo Vidal y Nelson Semedo son los escogidos para entrar en el trueque . El portugués porque no figura en los planes de Setién y el chileno porque es del gusto de Antonio Conte , que ya lo entrenó en la Juventus («lo entrené cuando aún no era Vidal (…) es un jugador que siempre me ha dado todo», reconoció hace poco el entrenador del Inter).

Neymar sería algo más caro. Si el brasileño fuerza su salida y se acoge artículo 17 del Estatuto de la FIFA , sería el organismo internacional el que determinaría el precio del traspaso en función de diversas variables. Los abogados del paulista estiman que Neymar podría comprar su libertad por 170 millones pero el PSG, que está cansado de su escaso compromiso, está dispuesto a facilitar su salida por 150 millones . Reforzar la plantilla con estos dos jugadores es la última bala que le queda a Bartomeu para congraciarse con un vestuario cada vez más distante, aunque es complicado que se pueda acometer los dos fichajes. Y aquí regresa el conflicto. Lautaro es la prioridad de la secretaría técnica y del presidente pero Neymar es el escogido por Messi y los pesos pesados. Además, Quique Setién también prefiere al brasileño . Lo dejó entrever su hijo Laro en las redes sociales.