ERTE en más clubes si no hay recorte de salarios

La Liga aconseja a sus 42 afiliados que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo para regatear esta crisis. La patronal del fútbol considera que las diferencias con la Asociación de Futbolistas Españoles para negociar una reducción de los salarios de los jugadores son grandes y pide a sus clubes que se pongan el cinturon apretado. El sindicato piensa que es una medida de presión ante la cumbre que mantendrán el lunes.

Hay tres escenarios de negociación entre patrones y sindicato: que no se juerga más Liga, que se disputan las once jornadas a puerta cerrada o que se juegan con público.

El fútbol se enfrenta a la pandemia con la necesidad de una reducción de gastos que deben repartirse entre la patronal y los jugadores. La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles mantienen posturas muy distantes en la negociación de esa asunción de los costes y Javier Tebas ha pasado al ataque. Aconseja a sus 42 clubes aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para soportar los embates de esta crisis. Su propuesta es reducir la jornada laboral de muchos de los trabajadores de cada entidad, a expensas de un acuerdo con los futbolistas, que significan un promedio del 60 por ciento del presupuesto en muchas de las empresas del fútbol, con bastantes particularidades, pues la plantilla del Barcelona suponía el 79 por ciento del presupuesto antes de llegar a un pacto con Bartomeu mientras el Real Madrid dedica a salarios el 51 por ciento.

David Aganzo, presidente del sindicato, considera que ese gambito de dama ejecutado por Javier Tebas es una medida de máxima presión a la AFE. Anoche habló en videoconferencia con los futbolistas de Primera, de Segunda B y con representantes del fútbol femenino y hoy lo hará con los compañeros de Segunda. Todos dejaron claro que lo primero que les preocupa es «la salud» y valoraron propuestas sobre el regreso a los entrenamientos que presentarán a la patronal en la cumbre del lunes. Pero el santo y seña del litigio son los salarios.

AFE: «Ya nos bajamos los sueldos»

Los capitanes expusieron a Aganzo que no comprenden la amenaza del ERTE: «Muchos clubes ya han pactado y están negociando reducciones de sueldos de jugadores con sus clubes».

Las posturas están alejadas en los tres escenarios económicos que se analizan: no tener más fútbol esta temporada, disputar a puerta cerrada las once jornadas y jugarlas con público.

La patronal propone que los futbolistas reduzcan sus salarios un 20 por ciento del total del contrato, no solo de los meses sin competición, si al final no puede dirimirse el resto del campeonato español, pues el daño para los equipos será enorme, con la pérdida de 550 millones de televisión. AFE solo acepta rebajarse del 8 al 10 por ciento de sus emolumentos si no hay más liga.

En el caso de competir a puerta cerrada, opción que permitirá cobrar buena parte de los 550 millones, la Liga pide que las plantillas perciban el 92,5 de sus ganancias totales de la temporada, pues el confinamiento ha provocado ya una merma importante de ingresos a las entidades, con la mercadotecnia cerrada, y las televisiones pagarán menos porque se jugaría en verano y los partidos se concentrarían en tres horarios, dado el calor. No habrá diez horas distintas para ver la jornada. La AFE responde que en este caso solo admitirá una pequeña rebaja de sueldos, pues la liga se disputaría. Aganzo opina que los futbolistas no deben pagar el 48 por ciento de las pérdidas si se disputa el campeonato, aunque sea en estadios vacíos.

El tercer supuesto, la vuelta a la normalidad, con público en las gradas, también provoca diferencias. La Liga aboga por una rebaja de sueldos de los futbolistas del 3 por ciento, porque sus 42 empresas ya han sufrido un daño económico y las televisiones abonarán alrededor del 80 por ciento de esos 550 millones pendientes. El sindicato contesta que si hay espectadores no debe haber recorte de sueldos.

Tebas recomienda a sus 42 clubes utilizar el arma del ERTE porque «el sector balón» emplea a 185.000 personas y hoy nadie puede producir . Pero la porción mayoritaria de los costes laborales del fútbol se centran en los 1.000 futbolistas que integran las 42 plantillas de Primera y Segunda.

El Barcelona ha llegado a un acuerdo con su plantilla, pero la decisión de realizar un ERTE en su personal genera polémica porque se acoge a una medida estatal cuando ese gasto es mínimo en el presupuesto. La gran partida son los futbolistas. Aplicar el ERTE en los clubes supone una chicuelina pues la clave del dinero esta en los jugadores, no en los empleados de oficina. Expuesta esta gran verdad, la AFE subraya que recibe cada día noticias de acuerdos entre plantillas y clubes. Betis y Osasuna son los últimos .

Ayer, el gobierno británico, por medio del secretario de salud, Matt Hancock, manifestó que la población realiza muchos sacrificios y «lo primero que tienen que hacer los futbolistas es una contribución». La Premier propuso a sus jugadores una reduccion del 30 por ciento de sus sueldos .