Real Madrid El Madrid quiere jugar lo que queda de Liga, aunque sea a puerta cerrada Los jugadores preferirían hacerlo con público, es obvio, pero saben que no hay seguridad para que eso pueda conseguirse y piensan que sería bueno para la población española, hoy confinada, que pudieran ver fútbol al menos por televisión

Mejor fútbol visto desde casa que quedarnos sin fútbol. La inmensa mayoría de los jugadores del Real Madrid están dispuestos a regresar a la competición aunque sea a puerta cerrada, con tal de que haya fútbol en España esta temporada.

La mayoría de los profesionales del club madrileño reflexionan que el fútbol sería una ayuda y un entretenimiento para los 47 millones españoles que hoy están confinados y que, aunque en el futuro se abra la mano para salir poco a poco a la calle, es muy factible que no puedan ir a los campos, pues probablemente se prohibirán las grandes concentraciones de público en un estadio hasta septiembre

No es el escenario ideal para la plantilla, es obvio, no es el más bonito, les gustaría jugar en un Bernabéu lleno, pero quizá sea el único posible, a expensas de la pandemia que soportamos en España.

Los pupilos de Zidane saben que el fútbol sin público es como un jardín sin hierba. Pero entienden que podría ser la única opción asequible a corto plazo. Porque imponerse la exigencia de jugar con espectadores podría implicar que nos quedáramos sin más fútbol esta temporada ¿Eso es lo mejor? No. Es mejor poder ver rodar el balón, aunque sea por televisión y desde el sofá, que no ver nada. Porque además no sabemos hasta cuando persistirá esta dura realidad que vivimos.

Los profesionales del conjunto blanco analizan que el fútbol televisado haría mucho más llevadero el tiempo y la vida a los millones y millones de españoles, y de personas de todo el mundo, que hoy viven confinados en sus casas.

No saben, no sabemos, si seguiremos confinados cuando el fútbol pueda regresar, aunque sea a puerta cerrada, pero aunque se vayan permitiendo cosas por las autoridades, aunque se abra la mano paulatinamente a salir a la calle, será bastante factible que se impidan las grandes concentraciones de personas. Y en esa tesitura, el fútbol por televisión será una buena ayuda para todos. Un entretenimiento y una vuelta paulatina a la normalidad. Y no olvidemos a los enfermos y miles y miles de personas que nunca pueden salir, ni ahora ni antes, y que el fútbol es una de sus pasiones, hoy imposible.

La postura de la gran mayoría de los futbolistas del Real Madrid contrasta con las posiciones de algunos clubes y profesionales de la Premier que no entienden el fútbol sin público. La gran liga inglesa está reunida hoy con las otras divisiones del fútbol británico para analizar esta realidad. Quizá terminen por aceptar que es mejor jugar a puerta cerrada, pero ofrecer fútbol, que no dar nada.