Una dimisión en bloque deja en el abismo a Bartomeu

Rozando la medianoche estalló el torpedo en la línea de flotación de Bartomeu con el anuncio por parte de seis directivos de abandonar en bloque el barco azulgrana, escenificando de esta manera la grave crisis interna que azota a la entidad. A los señalados por el presidente (Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías y Josep Pont) se le sumaron otros dos (Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia) que también mantenían fuertes discrepancias con la forma de gestionar el club . Si Bartomeu perseguía barrer el camino del último año antes de su marcha con la dimisión de dos de sus vicepresidentes, se ha encontrado con una respuesta mucho más contundente, grandilocuente y que le deja contra las cuerdas por el desgaste de imagen que le supone.

Los seis directivos, según publicó «La Vanguardia», entregaron ante notario una carta conjunta de dimisión y a continuación llamaron al propio Bartomeu para comunicarle su decisión irrevocable. De este modo, la directiva pasa de 19 a 13 integrantes, aunque no se descartan más salidas en los próximos días. A pesar de la dimisión en bloque, la continuidad del presidente no corre peligro a nivel estatutario y sigue legitimado para terminar su mandato en 2021, ya que solo se vería forzado a dejar su cargo cuando las vacantes sean de más del 75 por ciento del número de miembros de la junta en el momento del cese, aunque no afecten al presidente o siempre que la junta quede constituida por menos de cinco personas (artículo 35.4). Eso sí, como el número mínimo de miembros es de 14 y el máximo de 21, Bartomeu deberá incorporar uno más próximamente.

Los directivos dimisionarios han querido hacer llegar al socio una carta en la que argumentan los motivos de su decisión y recomiendan celebrar elecciones lo antes posible. «Hemos llegado a este punto al no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante los importantes retos de futuro y, en especial, a partir del nuevo escenario post-pandemia», empiezan explicando. «Debemos remarcar también nuestro desencanto por el desafortunado episodio de las redes sociales, conocido como ‘Barçagate’, del cual fuimos conocedores a través de la prensa», añaden.

Elecciones anticipadas

Los directivos discrepantes con la gestión de Bartomeu insisten en la necesidad de llegar hasta el final en este escándalo. «Pedimos aquí que una vez se presente el resultado de la auditoría encargada a PWC, se depuren responsabilidades así como el eventual resarcimiento patrimonial que corresponda». E insisten en la necesidad de que Bartomeu dé un paso al lado y convoque elecciones: «Como último servicio a nuestro club, recomendamos que tan pronto como las circunstancias lo permitan convocar unas nuevas elecciones que permitan, con toda la ‘autoritas’, gestionar el club de la mejor manera posible ante los importantes retos del futuro más inmediato».