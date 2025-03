Deporte y familia, la mejor terapia para Luis Enrique

«Demostrar a mi familia que la vida continúa». Esta frase pasó desapercibida entre en el maremágnum de titulares ofrecidos ayer por Luis Enrique , pero es el argumento principal que utilizó el seleccionador para explicar el motivo de su regreso, cuando aún no se han cumplido tres meses desde la trágica muerte de su hija. «No hay un día exacto, pero rápidamente, muy pronto, me di cuenta de que tenía ganas de recuperar la vida y seguir haciendo lo que más me gusta. Es algo que vas masticando poco a poco», explicó. Además, reconoció que si alguien le hubiera llamado un día después del fatal desenlace ya habría recibido una reacción positiva por su parte.

El asturiano explicó también, por primera vez, cómo vivió el momento en el que tuvo que abandonar el banquillo y la dureza de los meses posteriores: «Todos recordáis cómo nos fuimos de Malta, de madrugada... En ese momento me daba igual todo». Fueron los únicos momentos emotivos que se permitió en una rueda de prensa en la que llegó a bromear con varios de los periodistas. «Como dirá todo el mundo, mi familia es la mejor. Hemos leído muchas citas sobre lo que significa el duelo y hay mucho tabú. Es una pena, porque es importante acercarse a la gente que ha sufrido eso de una forma adecuada.

«No hay una fórmula matemática, porque cada persona lo vive de una forma distinta. Hay gente que no trabaja más, otra que al otro día ya quiere, otra que recuerda a la persona a diario. Nosotros estamos haciendo de esto un proceso natural, me siento muy orgulloso de la entereza de toda mi familia». Él se refugió en el deporte e intentó sobrellevar la pesadilla «viendo mucho fútbol y ciclismo».