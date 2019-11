Selección española Luis Enrique: «Robert Moreno ha sido desleal por su ambición desmedida» El asturiano da su versión sobre el desencuentro con el que fue su segundo en su presentación como nuevo seleccionador

Javier Asprón SEGUIR Actualizado: 27/11/2019 21:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los duros ataques que ha lanzado Luis Enrique a Robert Moreno

Era la última voz que faltaba por escuchar y resultó la más contundente. Luis Enrique calificó a Robert Moreno como una persona «desleal» y con una «ambición desmedida» para explicar el desencuentro entre ambos, conocido a raíz de la serie de acontecimientos ocurridos tras el España-Rumanía de hace dos semanas y que terminaron con la salida del catalán del banquillo de España y el regreso del asturiano, cinco meses después de abandonar el cargo debido a la enfermedad y posterior muerte de su hija pequeña Xana.

Era momento de dar explicaciones y dar por cerrado el esperpento que se vivió en el Wanda Metropolitano. Quien esperara una presentación light se equivocaba. Luis Enrique no pudo ser más explícito a la hora de valorar su ruptura con el que fue su ayudante: « El único responsable de que Robert Moreno no esté soy yo. Nadie más. El desencuentro ocurre el 12 de septiembre. Es el único día que me llama. Tenemos una reunión en mi casa y me confirma que quiere hacer la Eurocopa y después volver a ser mi segundo».

Esa petición sirvió para acabar con una amistad de años: «No me pilla por sorpresa, lo veía venir. En ese momento me intento poner en su lugar. Y la verdad, creo que lo entiendo, comprendo que quiera ser seleccionador. Es la oportunidad de su vida y ha trabajado mucho. Es ambicioso y es una cualidad a valorar. Pero para mí es desleal, yo jamás lo haría y no quiero a nadie de estas características en mi staff».

«La ambición desmedida ya no es una virtud», continuó el asturiano. «Por eso tomo esa decisión y le comunico que no le veo nunca más como segundo y que estoy fuerte, que tengo ganas de volver a trabajar pero no sé cuando lo haré porque no sé si recibiré ofertas».

Así de claro y así de rotundo. La secuencia cronológica de hechos continúa con la ya conocida reunión de Zaragoza, el 31 de octubre, entre Luis Enrique, Rubiales y Molina: «No me he ofrecido nunca a la Federación. Nunca he dejado que terceras personas llamen en mi nombre. Dejé el cargo por las circunstancias que se conocen y en ese momento me aparté. Las primeras palabras que les dije a Rubiales y Molina en aquella reunión es que estaban exentos de cualquier compromiso que pudieran creer tener conmigo. Ellos me muestran interés para volver y yo expongo mi punto de vista».

El seleccionador reconoció, en todo caso, que en aquella reunión quedó claro su disponiblidad para volver a los banquillos, y admite que no ha quedado contento por el final de la historia: «Me siento responsable y no me siento orgulloso del modo en que ha acabado».

Luis Enrique pasó cerca de una hora respondiendo las preguntas de los periodistas, en un alarde nunca visto en el asturiano. Ahí dio tiempo para que profundizara en su situación personal y en la de su familia tras el duro golpe sufrido: «Estoy ilusionado. Más delgado a causa del deporte, que me ha ayudado a sobrellevar esto. La decisión de volver no la he tomado en un día, es un proceso. Y siempre he tenido el apoyo de la familia. Sobre esto del duelo hemos leído muchas cosas. Todos lo vamos a vivir, aunque espero que no en el orden que me ha tocado a mí. Es una pena que haya tanto tabú. Es importante acercarse a la gente que ha sufrido eso de una forma adecuada».

Ya en lo deportivo, volvió a acordarse de Robert Moreno para alabar su tarea al frente de la selección. «En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert. Es un entrenador muy preparado. Lo que he visto de la selección me ha gustado. En ideas Robert está labrado en nuestro staff y nosotros hemos aprendido mucho de Robert Moreno. Algunos matices sobre presión, sobre líneas de juego. Intentaré que podamos competir mejor, pero va a depender de la selección de jugadores que hagamos y del momento en que lleguen».

Sobre la Eurocopa avanzó que la selección se concentrará emn España, toda vez que los tres primeros partidos de la fase de grupos serán en Bilbao. Y dijo que seguirá habiendo cambios en las convocatorias: «Me encantaría tener un once que se recite de memoria, pero no es la situación que tenemos. No hay once titulares y es muy importante es el estado de forma en el que lleguen los jugadores en los dos últimos meses».

Luis Enrique está de vuelta, y en su regreso ha mostrado la misma energía e idéntico carácter que cuando tuvo que salir de forma abrupta de la selección. La selección ya está en sus manos.