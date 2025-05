La decisión de la UEFA si no acaban las ligas

La hoja de ruta de la UEFA sigue contemplando la finalización de todas las competiciones de cada una de las federaciones nacionales para poder determinar los equipos que disputen los torneos europeos la próxima temporada . El Comité Ejecutivo del organismo no se desvía del camino y aunque insta a todos los países a que, si la situación pandémica lo permite, «las competiciones actualmente suspendidas se finalicen permitiendo a los clubes clasificarse para las competiciones de clubes por mérito propio en su formato original». El criterio común de clasificación estaría en la mano de cada federación en base a tres parámetros: objetividad, transparencia y no discriminación .

No obstante, Aleksander Ceferin, que esta semana amenazó a Bélgica y Países Bajos, que han dado sus campeonatos como finalizados , con perder sus plazas en la Champions League y en la Europa League, suavizó su postura y ofreció alternativas como que «las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto » para permitir a los clubes clasificarse por mérito deportivo.

De hecho, el presidente de la UEFA se reserva el derecho de admisión si considera que algún equipo propuesto por su Federación no se merece representar a su país en las competiciones europeas, al tiempo que también podría repescar a aquellos clubes sobre los que existiera «una percepción pública de injusticia en la clasificación del equipo ». Tiene claro el Comité Ejecutivo que «el procedimiento de selección debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios». Y aunque las Federaciones nacionales y Ligas deben tener la capacidad de decidir las posiciones finales en sus competiciones domésticas «la determinación final de las plazas elegibles para las competiciones de la UE FA deberá ser confirmada por los órganos competentes y pertinentes a nivel nacional», por lo que «se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo de una Federación cuya competición nacional haya terminado prematuramente».

De todas formas, en el seno de la UEFA existe la seguridad de que las cinco grandes ligas europeas , las que más clubes aportan, terminarán sus campeonatos nacionales. En España, Italia y Francia esperan regresar en junio, mientras que sobre Inglaterra hay más dudas. En todo caso, la UEFA insiste en que los campeonatos nacionales deben terminar como muy tarde el 3 de agosto , para no invadir la próxima temporada.

Según los parámetros que ha propuesto el ente europeo, los equipos españoles que ahora mismo disputarían la Champions League si no se reanudara la competición serían los cuatro primeros clasificados. Es decir, Barcelona, Real Madrid. Sevilla y Real Sociedad . Getafe y Atlético de Madrid irían a la Europa League y la tercera plaza de esta competición se la disputarían el Athletic, que se clasificaría si ganara la final de la Copa del Rey, o el Valencia como séptimo en la Liga. No obstante, esta configuración no sería definitiva y estaría en manos de la UEFA , que se reserva el derecho de admisión de cualquier equipo, así como el de incluir a cualquier otro.

El Comité Ejecutivo ha pospuesto su decisión final sobre los parámetros definitivos para decidir los equipos que competirán en Europa la próxima temporada hasta la reunión que mantendrá el próximo mes. Lo que sí ha determinado es que la Eurocopa femenina se celebrará en Inglaterra en 2022 , posponiéndola un año para que no se solape con la Eurocopa masculina ni con los Juegos Olímpicos, que debían celebrarse este verano y que se aplazaron por la pandemia del Covid-19. Desde la UEFA quieren impulsar el fútbol femenino y que no coincida con otro campeonato que le reste ningún tipo de protagonismo.