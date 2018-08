Segunda B El Castellón se rebela contra el precio «abusivo» de las entradas para su afición Seguidores y Consejo de Administración del conjunto orellut no viajarán el sábado a Ontinyent en señal de protesta

No solo en Primera división el fútbol resulta caro para los seguidores porque en Segunda división B también existen precios que los hinchas consideran «abusivos». Es el caso de la afición del Castellón, ha decidido no acudir a acompañar al equipo al partido que el sábado disputa ante el Ontinyent por el elevado coste de las entradas para los seguidores del club castellonense. Una medida que cuenta con el respaldo del consejo de administración del conjunto de Castalia, que tampoco estará en el palco del Clariano, uno de los estadios con más solera del balompié español.

El conjunto valenciano ha fijado un precio de 25 euros para los aficionados del Castellón que acudan a este encuentro correspondiente a la segunda jornada de Segunda división B, lo que ha despertado el malestar en el entorno de la entidad castellonense.

El Castellón ha anunciado en un comunicado que intentan negociar con el Ontinyent una rebaja, ya que no comparten los «abusivos» precios que consideran que han fijado. «Si no hay acuerdo, y en señal de protesta,no vamos a acudir al Clariano ni a aceptar las invitaciones que nos ofrecen», según ha explicado el presidente, Vicente Montesinos.

Vicente Montesinos: "Hemos intentado negociar con el @OntinyentCF, ya que no compartimos los abusivos precios que han puesto. Si no hay entente, y en señal de protesta, no vamos a acudir al Clariano ni a aceptar las invitaciones que nos ofrecen" #PPO — CD Castellón (@CD_Castellon) 30 de agosto de 2018

Además, numerosas peñas del Castellón han decidido no viajar a aquellos estadios en los que deban pagar más de 15 euros para animar a su equipo.

El Castellón también ha anunciado que todas las aficiones que visiten Castalia tendrán una entrada única de 15 euros durante la actual temporada, incluida la del Ontinyent aunque no haya acuerdo final.

La afición del Castellón es la más numerosa de la categoría, habiendo superado ya los 13.000 abonados.