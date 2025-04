El Atlético vuelve a Champions por Navidad

Crónica

El Atlético de Madrid se presentó en el Benito Villamarín con una desesperante sequía de tres meses sin conseguir una victoria lejos de casa y consiguió romper el maleficio en un partido clave porque los puntos de este domingo le permiten recuperar la cuarta plaza. Impulso anímico en el último encuentro del año gracias a los goles de Correa y Morata que devuelven a los rojiblancos a los puestos de Champions antes del parón navideño y avivan el sueño de pelear por el título en 2020 después de un triunfo sufrido ante un excelente Betis.

El equipo de Simeone cerró en Sevilla el primer tramo de una temporada complicada por la salida en verano de jugadores de mucho peso en el esquema del técnico y la incorporación de futbolistas que en estos meses han tenido que ir adaptándose a la exigencia del argentino. Uno de ellos, Héctor Herrera, sustituto del lesionado Koke en la victoria ante un Betis enrachado que llegaba a la cita en su mejor momento del curso.

Álvaro Morata regresaba al estadio en el que debutó la pasada temporada tras su incorporación invernal. No marcó entonces, este domingo sí, pero el máximo realizador rojiblanco en esta Liga confirmó una tarde más los problemas de su equipo para encontrar el gol. Él lo descubrió en la recta final para sentenciar un choque muy disputado. Antes había acertado Correa.

Con un Atlético bien plantado de salida, Morata avisó y enmudeció el Benito Villamarín en el minuto 8 al cabecear a la red un centro de Joao Félix , un tanto bien anulado por fuera de juego. El internacional español, después de una gran reacción local y ya en la recta final, desperdició la ocasión más clara de la primera parte en un mano a mano con Joel . Joao Félix, otra vez en el papel de asistente, dejó solo al delantero, que se marchó en carrera desde su campo con la pelota controlada. Fuera del área, ante el resbalón de portero en la salida, decidió disparar, pero la magnífica reacción de Joel salvó el gol. Guante salvador porque el balón acabó en el palo para desesperación de su rival.

Ese gol anulado a Morata en el inicio despertó a un Betis que pasó a tener la posesión y a soltarse en ataque con Fekir como estilete por la derecha. Con Sergio Canales manejando la ofensiva andaluza, Feddal asustó a Oblak superado el primer cuarto de hora con un cabezazo al larguero. Primera gran oportunidad de los locales, que buscaban cerrar el año encadenando su quinto partido sin derrota.

Otro mal partido de Lemar

El Atlético fue perdiendo la confianza ante la alegría ofensiva andaluza. Los de Simeone se refugiaron en defensa con un Felipe imponente y se desconectaron en ataque en un primer tiempo que murió con esa magnífica ocasión en la que el exrojiblanco Joel salió vencedor ante Morata. Thomas Lemar , titular, pasó desapercibido y desperdició una nueva oportunidad de reivindicarse.

El descanso le vino bien a un Atlético que intentó tomar la iniciativa en un encuentro intenso al que el Betis no le perdió la cara nunca y en el que el conjunto de Rubi tuvo la posesión en varias fases. Simeone buscó cambiar el duelo con la entrada de Correa por Lemar y el movimiento de pieza tuvo premio al instante. En su primera presión, el argentino robó la pelota a Alex Moreno y dribló a Joel en su salida para marcar sin oposición. Segundo tanto del atacante en la Liga.

Empujado por una parroquia incansable, e l Betis insistió en busca de la igualada , pero se topó con un Atlético firme atrás que no concedió ocasiones. Las llegadas en verano de defensores fueron varias, pero el equipo de Simeone mantiene y mejora las prestaciones de la pasada temporada en su retaguardia. Los verdiblancos no desistieron y apretaron a un rival que acabó refugiado y sufriendo en su guarida hasta el final. Canales tuvo el empate en un disparo desde la frontal que se estrelló en el palo. Correa, otra vez él, apareció en una penetración por la banda derecha para asistir a Morata, que de tacón mató al Betis . Séptima diana del internacional. Bartra, en el último minuto, apretó el marcador, pero su gol, revisado por el VAR por una posible mano previa de Álex Moreno, solo sirvió para dar un pequeña alegría a su hinchada porque no hubo tiempo para más. Solo para que los seguidores verdiblancos mostraran el enfado con el que despidieron al árbitro, Estrada Fernández .

Pese a su falta de gol durante el curso, la seguridad defensiva y los tantos este domingo de Ángel Correa y Morata permiten que el Atlético afronte la Navidad cuarto en la clasificación .Tres meses después, Simeone vuelve celebrar un triunfo como visitante. Un regalo para su afición porque los rojiblancos regresan a la zona Champions.

90'+7' 1' 90'+7' 90'+5' Revisión del VAR: Real Betis Gol (Marc Bartra). 90'+3' 90'+3' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90' 90' 89' 88' 88' 87' 86' 85' 84' 83' 81' 80' 80' 80' 79' Sergio Canales (Real Betis) remata poste, remate con la izquierda desde el centro del área. 78' 73' 72' 72' 71' 70' 69' 68' 68' 67' 67' 67' 65' 65' 63' 63' 63' 61' 61' 60' 60' 58' 57' 57' 57' 55' 55' 55' 53' 53' 51' 51' 50' 49' 49' 47' 47' 47' 47' 45'+3' 45'+1' 44' 42' 42' 40' 40' 37' 37' 35' 33' 33' 32' 32' 31' 31' 29' 29' 26' 26' 25' 24' 23' 17' Zouhair Feddal (Real Betis) remata poste, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras botar una falta. 16' 16' 15' 14' 14' 10' 10' 8' 5' 5' 5' 4' 4' 3'