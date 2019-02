Atlético-Real Madrid El derbi pasional de Morata y Courtois Con los ex como protagonistas de estreno en el Wanda, Atlético y Real Madrid se miden en persecución del Barça

Una frase del emblemático portero del Atlético en los años sesenta fallecido hace tres años, Miguel San Román, refleja parte del sentimiento rojiblanco en el campo de entrenamiento en las horas previas al derbi de hoy en el Wanda Metropolitano (16.15 h, beIN LaLiga). «Blanco, ni en el orujo». A la parroquia rojiblanca le gusta recordar con emblemas de este tipo la animadversión hacia el Real Madrid, un efecto que no es mutuo puesto que el primer enemigo del madridismo es el Barcelona y no el Atlético. Desde la razón y el cálculo frío, los dos equipos madrileños se miden con el anteojo en el líder (a seis puntos los colchoneros, a ocho los merengues). Desde la pasión del hincha, es el duelo de Morata y Courtois, protagonistas ambos por su pasado y por la decisiva participación que se espera de ellos en sus equipos.

Simeone, tan vehemente y carismático siempre, elige un perfil bajo para presentar el partido. Le vuelan diez preguntas y las despacha en seis minutos, flemático y ajeno a cada obstáculo que observa. No valora la relación que se puede establecer entre Morata y el público. Tampoco descarga impactos sobre Courtois, al que le espera con seguridad la bronca de la tarde, y quien le acusó de «populista» por unas declaraciones respecto a la influencia del Madrid en los premios internacionales. «Courtois es un gran portero que lo hizo excelentemente bien cuando estuvo con nosotros. No me puedo poner en el sentimiento de la gente para entender el sentimiento que puede exponer», concede a duras penas. No valora, por supuesto, una iniciativa en las redes que consiste en arrojar ratas de peluche a Courtois.

El Cholo zanja cualquier elucubración respecto a su reciente fichaje y aquellos gritos desde el fondo sur («Menos Morata y más Borja Garcés») que alteraron el último partido contra el Getafe (2-0). «Espero un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia del rival», desliza.

Pasado en rojiblanco

La operación de maquillaje del pasado blanco de Morata (dos Champions incluida la de Lisboa, dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España) ha logrado un cierto respaldo, ya que en el club todo el mundo ha hecho seguidismo del marketing. «Yo solo veo imágenes de Morata de rojiblanco, en la cantera del Atlético, con su abuelo enseñándole valores», dijo el presidente del club, Enrique Cerezo, en Onda Cero.

Morata ya ha jugado en el Metropolitano, el curso pasado con el Chelsea en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y marcó el primer gol en un buen cabezazo picado. El delantero se ha integrado sin novedad en la plantilla, siempre cerca de Koke y Rodrigo, sus principales introductores. Las modas cerriles del fútbol, esa sandez de no celebrar goles ante un exequipo, se interpone en el afecto de Morata con la grada.

Santiago Solari jugó en el Atlético y luego en el Madrid y marcó goles con ambos equipos en los derbis de la capital. Al periodismo no le interesó esa normalidad profesional, sino el inacabable caso Isco, protagonista pese a que queda claro que es un jugador que no convence al entrenador. Su tuit quejoso por la ausencia de oportunidades y una repentina dolencia en la espalda lo apartan del derbi, no del foco. «El trabajo del futbolista profesional es entrenar al cien por cien para estar al servicio del equipo», respondió el entrenador al jugador a través de la prensa.

No se observa inquietud ni posibilidad de desestabilización por la parte madridista respecto a Courtois, el portero titular cuya placa en el paseo de entrada al Wanda (154 partidos) ya ha sido saqueada y escupida. «La máxima presión siempre es un estímulo», manifestó el entrenador del Madrid.

Courtois debutó en el Wanda el año pasado, en el mismo encuentro en que el estadio recién inaugurado silbó a Morata y su gol de cabeza. Al portero belga le dedicó una cerrada ovación y se entonó aquella tonadilla de los días de vino y rosas en el Calderón, «Curtuá, curtuá, curtuá, curtuá…». El cancerbero ya predijo que le aguarda una tarde de perros en declaraciones a un diario de su país. «Se qué me insultarán y es posible que me tiren objetos, pero eso me servirá como motivación».

Técnicos cercanos

Simeone entrenó a Solari en su último tramo como jugador, en el San Lorenzo de Almagro. Y la relación entre ellos es correcta y cordial, no cercana. «Nos vemos en lugares comunes, de almuerzo o cena. Tenemos una relación de argentinos», dijo el Cholo. «Le aprecio y le respeto. A los dos nos gusta competir», expresó Solari.

En el Atlético la principal duda es el lateral derecho, con más opciones para Arias que Juanfran. En el Real Madrid es probable la suplencia de Marcelo, después de su horroroso partido en el Camp Nou, y la titularidad de Reguilón. Solari no aclaró si jugará Bale, aspirante a una plaza en la delantera en competencia con el voluntarioso Lucas Vázquez y el deslumbrante Vinicius. Benzema, en estado de gracia, es ahora intocable.