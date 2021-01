Se suceden los cambios entre los ejecutivos de Renault, tanto en la Fórmula 1 como a nivel de marca, y todo converge en un personaje con nombre y apellidos, Luca de Meo. Se marcha de la escudería de Fórmula 1 Cyril Abiteboul, persona con peso en este deporte, y llega Laurent Rossi, directivo de Renault dedicado a la estrategia y al desarrollo comercial, para una dirección en tres vertientes (Rossi, Budkowski y Brivio) del coche que pilotará este año Fernando Alonso que, en realidad, solo tiene un jefe y líder que marca la pauta, De Meo.

BREAKING: Cyril Abiteboul departs Renault ahead of the team's re-branding as Alpine in 2021#F1pic.twitter.com/QrqCmrad1n