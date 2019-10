Fórmula 1 «No estamos haciendo ningún experimento con Michael Schumacher» El director del hospital parisino donde el expiloto recibió un tratamiento con células madre rememora aquellos días

El estado de salud del expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sigue siendo una auténtica incógnita. Poco o nada se sabe de cómo es la vida del que fuera siete veces campeón del mundo después de su grave accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013. Las últimas noticias sobre el alemán llegaron cuando se conoció su ingreso en el parisino Hospital Europeo Georges Pompidou, donde se sometió a un tratamiento de células madre.

Ahora Philippe Menasché, director de esta institución, ha roto su silencio para aclarar en el diario italiano 'La Repubblica' algunos aspectos de aquellos días después de muchas especulaciones en la prensa de todo el mundo.

«Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, un término abominable que no corresponde con una visión seria de la medicina», explica el médico. «Fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón pero el ciclo de pruebas acabó hace dos años. Ha habido un gran progreso los últimos veinte años pero lo cierto es que todavía sabemos poco», puntualiza Menasché.

El director del hospital parisino reconoce que se produjo «una explosión de atención» hacia su departamento cuando se supo que Michael Schumacher estaría allí, pero asegura que esta sobreexposición mediática ya se ha «normalizado».

Schumacher sufrió en invierno de 2013 un traumatismo craneoencefálico con hematomas intracraneales y un edema cerebral difuso, tras golpearse la cabeza en una roca mientras esquiaba. Y el alemán sigue convaleciente desde entonces en medio de un gran hermetismo por parte de sus allegados en cuanto a su estado de salud.