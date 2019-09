Fórmula 1 - GP de Bélgica Leclerc consigue el primer triunfo para Ferrari este año Hamilton superó a Vettel pero no pudo con el francés. Sáinz abandonó tras una accidentada salida

Sergi Font Actualizado: 01/09/2019 17:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nueva pelea entre Ferrari y Mercedes, salpicada en la salida por un encontronazo entre Verstappen y Raikkonen que obligó a comparecer al coche de seguridad. Con el Red Bull fuera en el primer giro, Carlos Sáinz alargó sus desgracia en este fin de semana al parar su coche a las primeras de cambio. El piloto español ya se había quejado durante la vuelta de formación de que su McLaren no le respondía como se esperaba. Finalmente abandonó por la pérdida de potencia de su coche. Confiaba en remontar tras verse obligado a salir en la posición 15 pero nunca pudo ni siquiera intentarlo. El gran beneficiado fue Lando Norris, que pescó en río revuelto y mientras todos los coches trataban de evitar verse involucrados en el incidente de Verstappen, colaba su morro en quinta posición, tras Leclerc, Vettel, Hamilton y Bottas. El holandés se quedó sin puntuar y aún se elajaba más de la cabeza del Mundial dejando más solos a los Mercedes.

Parecía un monólogo de Ferrari pero el británico no había dicho la última palabra y estaba dispuesto a aguar el homenaje que Leclerc quería hacerle a Anthoine Hubert, piloto fallecido el día anterior tras un accidente de la F2. Se le veía afectado en la parrilla durante el minuto de silencio que se guardó y en cuanto el semáforo se puso verde buscó la bandera a cuadros. El monaguesco había dominado en todas las sesiones del fin de semana y en la carrera no fue diferente. «Vettel no es tan rápido», le soplaron a Hamilton por radio desde su box y el pentacampeón trabajó la táctica para acercarse a la escudería italiana. A mitad de carrera se sucedieron diferentes líderes debido a la entrada en boxes para cambiar neumáticos. Se puso el alemán en cabeza con Leclerc marcando vuelta rápida. Con más ritmo de carrera, se le pidió a Vettel que dejara pasar a su compañero de equipo, algo a lo que el alemán accedió. En esos momentos estaban casi a siete segundos del tercero, pero Hamilton empezó a recortar.

Vettel notó el aliento en el cogote y casi ni le dio tiempo a ver al Mercedes por el retrovisor porque Hamilton le pasó como una exhalación por fuera en Les Combes (vuelta 32). La degradación de neumáticos medios del alemán le estaba pasando factura. Y de qué manera. Hamilton estaba a 6,4 segundos del líder y decidió a atacar a Leclerc seis vueltas después cuando sus neumáticos se habían enfriado. A falta de cinco giros, el piloto del Principado vio posibilidades de conseguir el primer triunfo de la temporada para Ferrari pero la emoción duró hasta el final. A falta de tres vueltas, Hamilton ya estaba a 2,7 segundos de Leclerc y con mucho tráfico en pista que molestaba al Ferrari, que se veía obligado a ir esquivando doblados. Se auguraba una última vuelta de infarto pero Hamilton no pudo culminar su carrerón. De todas formas, con Verstappen fuera de la carrera y con Bottas por detrás suyo, afianza aún mucho más su liderato en el Mundial.

Primera victoria de su carrera para Leclerc y para Ferrari este año pero el monaguesco ni siquiera lo celebró. «Era mi sueño desde que era un niño y ya lo he cumplido pero ha sido un fin de semana muy duro tras la muerte de un amigo. Corrimos juntos, éramos amigos y quiero dedicarle el triunfo. No podemos celebrarlo», explicó el campeón tras bajarse del coche. «Al final de la carrera no ha sido fácil. Hamilton estaba ganando terreno pero he conseguido mantenerlo detrás», añadió. El británico, por su parte, comentó: «Ha sido difícil y complicado. Los Ferrari han ido muy rápidos durante todo el fin de semana, al final he tratado de acercarme a ellos pero no ha sido posible ganar la carrera». Tercero acabó Bottas.