Horario y dónde ver en directo la presentación de Alpine F1 Team

Los equipos de la Fórmula 1 siguen enseñando sus nuevos coches para la temporada 2021. McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo, Red Bull ya han presentado sus novedades de cara a un nuevo curso y hoy le toca el turno a Alpine F1 Team, el equipo en el que Fernando Alonso volverá a competir en la categoría reina del automovilismo .

El equipo de competición de la marca francesa Renault presenta hoy en medio de una gran expectación el A521, que pilotarán el asturiano y el galo Esteban Ocon. Será en la fábrica situada en Enstone (Reino Unido), donde tomarán la palabra Laurent Rossi (CEO de la compañía), Davide Brivio (Director de Alpine F1 Team), Esteban Ocon y Marcin Budkowski (Director de la división deportiva de Alpine F1 Team).

Finalmente Fernando Alonso no podrá participar en el acto debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus , que le impiden viajar desde su residencia en Suiza como él mismo explicó este lunes en un vídeo en las redes sociales.

«Hola a todos. Como ya sabéis, no podré estar en la presentación del equipo el martes en Reino Unido. Las actuales restricciones de viaje entre Suiza y Reino Unido hacen muy complicado el poder viajar. Pero, de todos modos, lo seguiré virtualmente, como todos, no importa que no esté físicamente. Estoy deseando enseñaros el coche, los nuevos colores y probarme la nueva ropa. Estoy muy emocionado y os veré muy pronto», explicó.

El acto dará comienzo a las 16.00, hora española , y podrá seguirse en directo a través de los perfiles en las redes sociales de la escudería francesa y en la web de ABC .

El monoplaza de Alpine debutará en los test de pretemporada de Bahrein (12, 13 y 14 de marzo), donde Alonso y Ocon se pondrán al volante para afinar la maquinaria de cara al inicio del Mundial de F1, previsto para el día 28 del mismo mes.