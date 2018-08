Fórmula 1 El emotivo vídeo de Fernando Alonso para despedirse de la Fórmula 1 El piloto español utiliza las redes sociales para anunciar que en 2019 no correrá en la categoría reina del automovilismo

S. D.

Actualizado: 14/08/2018 18:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fernando Alonso ha anunciado este martes su despedida de Fórmula 1 a través de un emotivo vídeo en las redes sociales. Este es el texto del vídeo publicado por el bicampeón mundial de la categoría reina del automovilismo.

«Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo, creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti.

Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme. Hemos jugado juntos, contra rivales increíbles, has jugado conmigo y yo también aprendí a jugar contigo.

Te he visto cambiar, unas veces para bien y otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del casco, siento tu abrazo, tu energía. No hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes que los que me puedes ofrecer. Y este año pilotando a mi mejor nivel es como quiero recordarte.

Solo puedo estarte agradecido; a ti y a todas las personas que sois tú. Por haberme enseñado tantas culturas, costumbres e idiomas, personas maravillosas. Por haber sido mi vida. Sé que me quieres y tú también sabes que te quiero». (Reacciones a la marcha de Fernando Alonso)